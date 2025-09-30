CDMX propone regulaciones para transporte de sustancias peligrosas

El Gobierno de la Ciudad de México presentó sus propuestas para regular el transporte de sustancias peligrosas dentro de la capital, con el objetivo de prevenir accidentes como el ocurrido el 10 de septiembre en el distribuidor vial La Concordia, que dejó ya a 31 personas fallecidas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicaron que estas regulaciones aún son propuestas.

Entre las principales medidas destacan un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos que transporten materiales tóxicos, la prohibición de circulación a través de la capital para unidades con más de 40 mil litros y restricciones de horarios según la capacidad de los vehículos.

▶ #Vídeo | Por su parte, el secretario de la SSC, Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC), dio detalles de las regulaciones al transporte de materiales tóxicos o peligrosos que propone el Gobierno de la CDMX. Entre ellas están: circulación solo en vías primarias según capacidad,… pic.twitter.com/a2JZle3elK — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 30, 2025

Las unidades que transporten 10 mil a 20 mil litros de hidrocarburos o sustancias peligrosas solo podrán circular por vías primarias de 10:00 a 18:00 horas, mientras que las de 20 mil a 40 mil litros podrán transitar únicamente de 22:00 a 5:00 horas. Además, se establece que todos los vehículos deben circular por el carril derecho, cambiando de carril únicamente para rebasar.

Para supervisar el cumplimiento, se implementarán radares móviles en los cinco accesos carreteros a la ciudad: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla.

Asimismo, se duplicarán las multas por infracciones y se exigirá a los conductores que tramiten la licencia tipo E12, constancias de capacitación en manejo de sustancias peligrosas y verificaciones técnicas de los vehículos.

El gobierno local anunció puntos de revisión aleatorios, colaboración con la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ACSEA) para operativos conjuntos, y la publicación de programas internos de protección civil para el transporte de gas e hidrocarburos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar anomalías y a participar en la construcción de una cultura de prevención, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y proteger a los habitantes de la capital.

Para garantizar la seguridad de la población presentamos reformas al Reglamento de Tránsito y a diversas legislaciones relacionadas con el transporte de sustancias peligrosas. Con estas medidas se establecerán límites de velocidad más estrictos, rutas y horarios específicos de… pic.twitter.com/0CGLCi1FhQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 30, 2025

