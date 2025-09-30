CDMX registra calidad MALA del aire este 30 de septiembre: ¿se activará contingencia ambiental?

Reportan "mala" calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México, para informar a la población los niveles de contaminantes y prevenir riesgos a la salud.

Ante concentraciones altas de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para reducir los niveles de contaminación, que activa restricciones como el doble Hoy No Circula.

En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias ambientales. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

Calidad del aire de este 30 de septiembre en CDMX

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este martes 30 de septiembre, se registra “mala” la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, con riesgo alto a la salud por ozono.

A las 15:00 horas, ocho estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran “mala” calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al menos una estación registra calidad del aire “aceptable”:

Miguel Hidalgo (MGH)

A las 15:00 horas, siete estaciones de monitoreo se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

BJU, en Benito Juárez

CUA y SFE, en Cuajimalpa

GAM, en Gustavo A. Madero

IZT, en Iztacalco

SAC en Iztapalapa

TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 30 de septiembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 30 de septiembre, todas las estaciones de monitoreo en el Estado de México reportan calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 30 de septiembre. ı Foto: SIMAT

