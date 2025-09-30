Hartan a vecinos inundaciones; en Iztapalapa llevan 8

Vecinos de la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, enfrentaron el pasado sábado su octava inundación del año, por lo que urgieron a la alcaldía Iztapalapa y al Gobierno central contar con un mejor plan para el apoyo a las personas afectadas por los chubascos.

El pasado 27 de septiembre, en un par de horas, el agua pluvial alcanzó aproximadamente 85 centímetros de altura dentro de algunas casas y 1.20 metros en las calles, las cuales, de acuerdo con colonos, parecían canales y, por ello, las autoridades locales entraron a las zonas en lanchas de rescate.

El Dato: El Gobierno local busca llevar a cabo la construcción de un vaso regulador Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, para reducir los riesgos de anegación en la zona oriente.

“El agua me llegaba al pecho y a mi esposa a la barbilla. La tenía a ella en un brazo, en el otro al Jerry (su perro) y en la cabeza una bolsa de ropa.

“Cuestionaron el peso de mi esposa y no nos dejaron subir a la lancha… tuvimos que caminar dentro del agua sucia hasta la casa de mi cuñada”, relató a La Razón Juan Carlos, un adulto mayor quien, junto con su esposa Liliana, no recibieron un apoyo adecuado.

El hombre, quien entre lágrimas contó lo vivido, afirmó que pasaron momentos de angustia en su hogar de una sola planta en la calle 2 Luis Araiza.

2 mil 200 millones de pesos ha invertido el Gobierno en infraestructura hídrica

65 millones de pesos en apoyos emergentes se han entregado a damnificados

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la lluvia de ese día, que afectó principalmente a Iztapalapa y Tláhuac, rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial, lo cual no se registraba desde hace 34 años.

Ayer, en conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que, datos preliminares del censo, muestran que hay dos mil viviendas afectadas.

“Es la inundación más grave que hemos tenido en toda la temporada, y corresponde al nivel de precipitación que cayó; al nivel de agua que se concentró en estas zonas de Iztapalapa y Tláhuac”, dijo.

De acuerdo con los vecinos de la colonia Vicente Guerrero, cada temporada de lluvias su colonia se inunda entre 10 y 12 veces, y cada ocasión se repite el escenario en que pierden muebles, se contaminan sus alimentos y los aparatos eléctricos quedan inservibles, pues en ocasiones hasta flotan dentro de las casas.

Distintos objetos aún flotan sobre el agua, ayer, en un cuarto de Liliana y Juan. Fotos›Especial y Fernanda Rangel›La Razón

Los damnificados explicaron que en junio el agua se metió a sus viviendas en cuatro ocasiones, una más en agosto y en septiembre, tres.

Para Juan Carlos y Liliana, el daño es aún más crítico: él padece diabetes, que requiere insulina refrigerada de manera constante, mientras que ella, con osteoporosis, necesita un espacio seco para evitar caídas que terminan en fracturas.

En un recorrido por la zona afectada, vecinos denunciaron a este diario que las autoridades ofrecen apoyos económicos y kits de limpieza compuestos de una jerga, escoba, cloro, jalador de agua y una cubeta, pero no soluciones de fondo que acaben con las inundaciones.

“Lo que queremos no es dinero, es que arreglen el cárcamo y el vaso regulador. Llevan casi 20 años así y las bombas que deberían poner a trabajar para evitar que nos inundemos están descompuestas”, señaló Graciela, quien, dijo, perdió su comedor y más de cinco mil pesos de despensa.

Dos días después de la inundación, en el lugar todavía hay brigadas de la alcaldía Iztapalapa y del Gobierno capitalino que censan los hogares sin dejarles a los vecinos un comprobante de que fueron censados ni les colocan una calcomanía que indique el nivel de afectación de la vivienda.

La familia de Graciela lleva a cabo labores de limpieza, este lunes. Fotos›Especial y Fernanda Rangel›La Razón

Al respecto, el director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el arquitecto Adrián Hernández Molina, confirmó en entrevista que aún levantan las cédulas de daño por inundación.

Éstas registran el nivel de afectación dentro de los hogares: 0 a 14.9 cm, verde; 15 a 45 cm, naranja; 46 cm a 1.50 m, rojo, y más de 1.51 m, morado, siendo ésta la clasificación más grave.

Hernández Molina explicó que aún no se han entregado debido a que la emergencia ocurrió de manera repentina, aunque ya han pasado dos días.

La mayor parte de las viviendas afectadas fue clasificada con alerta roja y morada, pero hay vecinos de mayor edad, quienes desconocen esta clasificación y temen no ser considerados para la reparación de los daños, que en algunos casos ascienden a 42 mil pesos.

“Lo que pedimos es que nos escuchen y nos resuelvan. No queremos dádivas, queremos soluciones. Un kit de limpieza es como un curita en este momento, cuando el tamaño del problema es una hemorragia”, afirmó Juan Carlos.

La administración capitalina afirmó que, antes de la tromba del sábado, durante la temporada de lluvias ha entregado 65 millones de pesos en apoyos emergentes.

CAUSALES Y OBRAS. Brugada Molina explicó que uno de los motivos por los cuales hay tantas inundaciones en Iztapalapa es porque ésta registra un hundimiento diferencial, el cual es el doble del promedio de la capital.

La mandataria local detalló que esta afectación del suelo daña el drenaje a causa de dicha problemática y también causa grietas que impactan a la infraestructura hídrica, lo que también tiene como resultado la formación de socavones.

“Hay lugares en donde nos afecta el nivel de hundimiento de la ciudad; los hundimientos diferenciales, las grietas que han provocado que la infraestructura, aunque sea nueva, deje de funcionar como debe de ser, por el hundimiento.

“Entonces tenemos que actualizar cada tres años, cada cuatro años, infraestructura que nos permita estar de acuerdo con los niveles del suelo”, dijo.

Brugada Molina mencionó que su administración ha destinado más de dos mil 200 millones de pesos en infraestructura hídrica, para prevenir y mitigar futuras inundaciones.

La mandataria anunció que aún está programada una inversión adicional superior a los 900 millones de pesos en equipo especializado, la elaboración de proyectos ejecutivos para obras, que se prevé iniciar en octubre y noviembre.

Conagua: fueron atípicas, lluvias en la ZMVM

Por Yulia Bonilla

La lluvia registrada este fin de semana y que causó severas afectaciones al oriente del Valle de México fue atípica, incluso una de las más fuertes en la última década, señaló el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, quien aseguró que una vez concluidas las labores para atender la emergencia, se trabajará para encontrar una solución definitiva, a fin de evitar que una situación así se repita.

“Se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las lluvias más fuertes ocurridas en las últimas décadas; la lluvia más fuerte que se tuvo este año en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)”, dijo en conferencia.

Efraín Morales, director de la Conagua (c.), supervisó ayer el operativo de atención en Nezahualcóyotl. Foto›Cuartoscuro

Explicó que la precipitación de este fin de semana fue de 75 milímetros (mm), lo cual supera por mucho los 50 mm que se registraron el año pasado y que causaron la inundación que duró más de un mes en Chalco, Estado de México.

El Tip: Las anegaciones provocaron que la circulación en la calzada Zaragoza se paralizara, mientras que la Línea A del Metro suspendió el servicio de Guelatao a Santa Martha.

En esta ocasión, los municipios afectados fueron Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma en el Estado de México, así como las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa en la Ciudad de México. Tras señalar que se logró bajar la anegación en la mayor parte de la zona afectada, precisó que el problema persiste en dos colonias de Nezahualcóyotl: Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, donde se instaló un puesto de mando permanente que se quedará hasta que pase la emergencia.

En el sitio, dijo, se han desplegado equipos de la limpieza de calles, domicilios y cisternas, y “una vez que concluya esta atención de la emergencia, vamos a buscar la solución definitiva para que estos problemas no sigan ocurriendo”.

Paralelamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Bienestar ingresará a la zona para levantar un censo, a partir del cual se establecerá el apoyo que recibirán los damnificados.

La secretaria Ariadna Montiel precisó que desde el domingo se planifica el operativo de respuesta para Nezahualcóyotl e Iztapalapa.