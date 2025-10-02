Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 2 de octubre

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la CDMX.
Aunque se pronostica un ambiente cálido templado con cielo nublado en la mayor parte de la Ciudad de México, también se espera lluvias fuertes puntuales e intervalo de chubascos en algunas alcaldías.
Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Se recomienda a los habitantes de la capital estar alerta a cualquier alerta que pueda ser emitida por la SGIRPC.
Además, puntualmente en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se observan chubascos y lluvias fuertes puntuales.
También se registraron lluvias ligeras aisladas en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Se prevé que estas lluvias continúen durante la tarde y noche de hoy, así como durante las primeras horas del viernes.
Se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros, y la caída de granizo de las 16:30 de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes en seis alcaldías de la capital:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Los peligros asociados por las lluvias fuertes son encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, caída de objetos.
Se recomienda retirar la basura de las coladeras internas y externas, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.
¿Qué hacer en caso de Alerta Amarilla por lluvia?
En caso de esta alerta en la ciudad, las personas deben apartarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que tengan un riesgo visible de caerse.
Durante una Alerta Amarilla se recomienda:
- Mantenerse informado
- Conocer la ubicación de refugios temporales
- Cerrar puertas y ventanas
- No verter grasas en el drenaje
- Utilizar paraguas e impermeables
- No transitar por zonas encharcadas o inundadas.
- Guardar objetos que se encuentren en el exterior y se puedan caer
- No subir a andamios, cornisas ni azoteas
- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad
- Tomar las medidas de autoprotección.
Si debes salir de tu casa durante la Alerta Amarilla se recomienda:
- Mantenerse alejado de las áreas afectadas.
- Evite tocar o pisar cables eléctricos.
- Retirarse de casas, árboles y postes en peligro de caer.
- Si tu casa o el lugar por donde debes transitar se encuentra cerca de laderas, debes tener cuidado de los deslaves.
- No camines sobre una zona encharcada o inundada.