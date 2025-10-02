Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 2 de octubre

Se activa alerta amarilla en alcaldías de la CDMX

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este domingo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 6 alcaldías de la CDMX.

Aunque se pronostica un ambiente cálido templado con cielo nublado en la mayor parte de la Ciudad de México, también se espera lluvias fuertes puntuales e intervalo de chubascos en algunas alcaldías.

Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Se recomienda a los habitantes de la capital estar alerta a cualquier alerta que pueda ser emitida por la SGIRPC.

Además, puntualmente en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se observan chubascos y lluvias fuertes puntuales.

También se registraron lluvias ligeras aisladas en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Se prevé que estas lluvias continúen durante la tarde y noche de hoy, así como durante las primeras horas del viernes.

Se activó la alerta amarilla por lluvias fuertes de entre 15 y 29 milímetros, y la caída de granizo de las 16:30 de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes en seis alcaldías de la capital:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Los peligros asociados por las lluvias fuertes son encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, caída de objetos.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras internas y externas, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, y utilizar paraguas o impermeable en caso de salir.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 02/10/2025 y madrugada del viernes 03/10/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/E2qdhUJBxg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2025

Pronostico de lluvia CDMX 2 de octubre ı Foto: X @SGIRPC_CDMX | Especial

¿Qué hacer en caso de Alerta Amarilla por lluvia?

En caso de esta alerta en la ciudad, las personas deben apartarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que tengan un riesgo visible de caerse.

Durante una Alerta Amarilla se recomienda:

Mantenerse informado

Conocer la ubicación de refugios temporales

Cerrar puertas y ventanas

No verter grasas en el drenaje

Utilizar paraguas e impermeables

No transitar por zonas encharcadas o inundadas.

Guardar objetos que se encuentren en el exterior y se puedan caer

No subir a andamios, cornisas ni azoteas

Alejarse de postes telefónicos y de electricidad

Tomar las medidas de autoprotección.

Si debes salir de tu casa durante la Alerta Amarilla se recomienda: