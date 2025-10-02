Avanza marcha conmemorativa del 57 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 con banderas pro Palestina

Integrantes del Comité del 68 encabezaron la marcha 2 octubre en su 53 Aniversario

Minutos después de las 4 de la tarde partió de inmediaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco la marcha conmemorativa del 57 aniversario de la matanza estudiantil de 1968 encabezada por los sobrevivientes de la masacre, quienes portan una manta en la que se lee: “El silencio ante los genocidios es complicidad “.

Con el puño en alto, mientras que otros hacen la “V” de “Venceremos”, y otros cargan la bandera del Comité 68, la movilización avanza sobre la avenida Eje Central, al tiempo que quienes se han sumado a la movilización corea consignas como: “Palestina vencerá desde el río hasta el mar”, mientras portan banderas de Palestina.

▶ #Video | "A romper, a romper, relación con Israel", corean asistentes a la marcha conmemorativa de 57 años del #2deOctubre. Con el puño en alto y portando banderas de Palestina, avanza la movilización #Tlatelolco #2DeOctubreNoSeOlvida https://t.co/pY4kBwYZH2



📹:… pic.twitter.com/Vobo7NgECV — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2025

También corean consignas para exigir la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al salir del puente de Eje Central, un importante despliegue de elementos policiacos vio pasar la movilización a la altura de la plaza de Garibaldi, mientras personas con los rostros cubiertos comenzaron a infiltrarse en la movilización sin que hasta el momento generen actos violentos.

A la distancia se escucha la detonación de petardos, por lo que a través del altavoz, expresan: “Esta es una marcha pacífica, muchas veces mandan gente provocadora para desvirtuar estas movilizaciones, así que reiteramos que esta es una marcha pacífica”.

Movilización de sobrevivientes de 1968 refleja memoria y solidaridad global

A 57 años de la histórica Marcha del Silencio, sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 encabezaron la movilización en la Ciudad de México para exigir justicia por los crímenes de Estado ocurridos en ese periodo y manifestar su solidaridad con Palestina.

Como cada año la marcha, partió del Museo Nacional de Antropología hacia el Zócalo capitalino, integrada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Por su parte, las autoridades capitalinas implementaron un operativo de vigilancia, con presencia de elementos de seguridad en las principales avenidas y puntos de concentración.

De nueva cuenta, esta manifestación reafirma que, más allá del paso del tiempo, el movimiento de 1968 sigue siendo un referente en la lucha por la democracia y los derechos humanos en México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL