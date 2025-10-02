Marcha del 2 de octubre 2025: sigue el minuto a minuto de Tlatelolco al Zócalo.

La marcha por el 2 de octubre este 2025 está por iniciar, no te pierdas la cobertura minuto a minuto que realiza La Razón de México, desde el lugar de los hechos.
Este jueves se conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.
En este sentido se realizará una protesta a la que también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino.
Kpop Demon Hunters Fortnite: Fecha de lanzamiento, skins, juego Demon Rush...
A continuación, te presentamos la cobertura minuto a minuto de la Marcha del 2 de octubre
Minuto de la Marcha del 2 de octubre
15:41 hrs. Comienzan a llegar contingentes a la Plaza de las Tres Culturas
La Marcha del 2 de octubre 2025 se convocó para las 16:00 horas de hoy en la Plaza de las Tres Culturas, y tendrá el siguiente trayecto:
- Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.