Marcha del 2 de octubre 2025: sigue el minuto a minuto de Tlatelolco al Zócalo.

Inicia en la Plaza de las Tres Culturas

La marcha por el 2 de octubre este 2025 está por iniciar, no te pierdas la cobertura minuto a minuto que realiza La Razón de México, desde el lugar de los hechos.

Este jueves se conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.

En este sentido se realizará una protesta a la que también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino.

A continuación, te presentamos la cobertura minuto a minuto de la Marcha del 2 de octubre

Minuto de la Marcha del 2 de octubre

15:41 hrs. Comienzan a llegar contingentes a la Plaza de las Tres Culturas

La Marcha del 2 de octubre 2025 se convocó para las 16:00 horas de hoy en la Plaza de las Tres Culturas, y tendrá el siguiente trayecto:

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco

Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final

