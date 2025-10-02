Inicia en la Plaza de las Tres Culturas

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue el minuto a minuto de Tlatelolco al Zócalo

La marcha por el 2 de octubre este 2025 está por iniciar, no te pierdas la cobertura minuto a minuto que realiza La Razón de México

Julio Vázquez

Este jueves se conmemoración a la masacre estudiantil que se dio en Tlatelolco en 1968, con la finalidad de crear conciencia y exigir justicia social.

En este sentido se realizará una protesta a la que también se unirán contingentes solidarios con el pueblo Palestino.

A continuación, te presentamos la cobertura minuto a minuto de la Marcha del 2 de octubre

Minuto de la Marcha del 2 de octubre

15:41 hrs. Comienzan a llegar contingentes a la Plaza de las Tres Culturas

La Marcha del 2 de octubre 2025 se convocó para las 16:00 horas de hoy en la Plaza de las Tres Culturas, y tendrá el siguiente trayecto:

  • Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco
  • Avenida Ricardo Flores Magón
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo de la Ciudad de México, el cuál es el destino final

