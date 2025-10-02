Se registra fuga de pipa de gas en Circuito Interior, CDMX

La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, una movilización de cuerpos de emergencia se registró en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, luego de que una pipa de gas LP presentara una fuga mientras circulaba sobre el Circuito Interior.

El incidente, que de inmediato generó alarma entre automovilistas y peatones de la zona, afortunadamente no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pertenece a la empresa Global Gas y portaba el número económico 113-3. Una falla mecánica en el sistema del turbo habría ocasionado la liberación del combustible, lo que provocó que una nube blanca se extendiera sobre los carriles centrales de la vialidad.

Automovilistas compartieron imágenes en redes sociales donde se aprecia el denso gas dispensándose, lo que incrementó la sensación de riesgo y obligó a muchos a detener sus vehículos para ponerse a salvo.

🔴 Se registró una fuga de gas en el Circuito Interior de la CDMX, la cual puso en alerta a los servicios de emergencia. Se trató de nuevamente una pipa de gas. A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos del incidente. #Pipadegas #circuitointerior #CDMX pic.twitter.com/UAcyYGMNfI — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2025

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió de inmediato al lugar y aplicó los protocolos de seguridad correspondientes. Tras varios minutos de labores, los elementos lograron controlar la fuga sin que se registraran mayores complicaciones.

Paralelamente, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y desviaron la circulación para evitar un accidente mayor. La vialidad se vio afectada durante gran parte de la mañana debido al cierre parcial de carriles, lo que ocasionó congestionamientos en puntos cercanos como la colonia Verónica Anzures.

Atendimos una Fuga de Gas de una Pipa en calle Circuito Interior, colonia Cuauhtémoc, en @AlcCuauhtemocMx, informamos que se trató de una falla mecánica. sin lesionados. Servicio concluido. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/rvLe8ccibT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 2, 2025

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, lo que fue un alivio considerando los antecedentes recientes en la capital. Apenas el pasado 10 de septiembre, la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó decenas de víctimas y puso bajo la lupa las condiciones en las que opera el transporte de gas LP en el país.

Este nuevo percance, aunque sin consecuencias fatales, reaviva las preocupaciones sobre la seguridad de estas unidades en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

A raíz de aquel accidente, el gobierno federal y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) anunciaron la implementación de nuevas normas oficiales de emergencia (NOM–EM–006–ASEA-2025 y NOM–EM–007–ASEA-2025) para reforzar la regulación en el transporte de gas LP.

Entre las medidas se contemplan inspecciones técnicas más estrictas, la instalación de sistemas de rastreo satelital y limitadores de velocidad, así como capacitaciones adicionales para operadores de pipas.

En este caso, las acciones rápidas de los bomberos y de las autoridades locales evitaron que la fuga se convirtiera en una tragedia.

Sin embargo, la presencia de una nube visible sobre una de las principales vialidades de la ciudad fue un recordatorio claro de los riesgos que implica la circulación diaria de estas unidades en zonas densamente transitadas.

#PRECAUCIÓN



Se reportó una pipa con fuga de Gas sobre el circuito interior dirección hacia Chapultepec a la altura de la Col Verónica Anzures en la Alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/JTLaxDYeIM — Alfonso Camacho Rdz (@Traviesoeh) October 2, 2025

