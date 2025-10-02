Van nuevas normas para transporte de gas LP; habrá GPS, monitoreo de velocidad...

A tres semanas de la explosión de gas LP tras la volcadura de una pipa en Iztapalapa, el Gobierno Federal presentó las dos nuevas normas para regular el transporte de este combustible, con las que se fija de manera obligatoria el monitoreo vía GPS de las unidades, así como mecanismos para regular la velocidad de conducción, las inspecciones forzosas a las unidades y la capacitación obligatoria de quienes funjan como operadores.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el objetivo es que no se repita una tragedia como la que ocurrió en el puente de La Concordia, al oriente de la capital, que dejó más de 30 personas sin vida.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, comentó que las normas enviadas este jueves al Diario Oficial de la Federación (DOF) tienen como fin fortalecer la regulación del transporte y la distribución del gas LP, y que derivaron de un trabajo conjunto entre la dependencia a su cargo, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como un diálogo con el sector.

Subrayó que esto se fortalecerá el cumplimiento de los programas de mantenimiento de transporte, de manera que sea obligatorio.

Además, para incrementar la seguridad, las dos nuevas normas exigirán la acreditación de pruebas de seguridad. Aunque actualmente se realizan pruebas de fugas y otros rubros, no hay medidas que obliguen a verificar los mecanismos de presión hidrostática, que es la que permite ver que los contenedores sean seguros, dijo.

En cuanto a la capacitación de los operadores de transporte, será forzosamente técnica y práctica, de la cual deberán contar con acreditación.

Tras señalar carencia de aditamentos sobre la regulación de velocidad y otros patrones de conducción, ahora las unidades deberán contar con GPS y los conocidos ‘gobernadores de velocidad”.

Todas las unidades contarán con un plazo de 4 meses para su cumplimiento a partir de la entrada en vigor del decreto.

Adicionalmente a la publicación de las normas, se implementará un programa de inspecciones conjuntas, cuya información se concentrará en una cédula única de información.

“Con la emisión de estas dos nuevas normas se transita hacia un esquema regulatorio en el que las cuatro instituciones reconocemos que, tanto la velocidad como las condiciones de manejo y el estado de funcionamiento de las unidades del transporte y distribución de gas licuado de petróleo, no sólo son materia de tránsito, que ya lo es, sino que también esencialmente son materia de seguridad industrial y operativa”, dijo.

