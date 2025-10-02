Marcha del 2 de octubre: Encapuchados lanzan petardos, bombas molotov y piedras a policías en el Zócalo

Encapuchados lanzan petardos, bombas molotov y piedras a policías en el Zócalo.

En el marco de la marcha por el 2 de octubre, un grupo de encapuchados atacó con piedras, petardos y bombas molotov a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en el Zócalo de la CDMX.

Hasta el momento, los elementos han resistido las provocaciones de los violentos con extintores y escudos. Dicha agresión ocurrida este jueves ocurrió en la zona conocida como los Arcos, donde se ubican las tiendas de joyería.

En un primer momento, un grupo de policías fue acorralado por sujetos vestidos de negro; sin embargo, minutos después arribaron más elementos de seguridad a la zona.

Además de petardos, bombas molotov y piedras también se registraron agresiones con recogedores tubos y pintura, la cual fue saqueada de una tienda ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, al inicio de la marcha del 2 de octubre.

Algunos policías han resultado con quemaduras por las bombas molotov lanzadas por los encapuchados, quienes buscan provocaron destrozos en distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad de México.

Este tipo de agresiones han sido repetitivas en los últimos años tras el blindaje a Palacio Nacional, donde despacha la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los encapuchados también realizaron pintas y saqueo de tiendas al inicio de la marcha, que comenzó minutos después de las 16:00 horas.

