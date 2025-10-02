La princesa Alexia de los Países Bajos, segunda hija de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, fue vista junto al rapero neerlandés Antoon. Lo que más llamó la atención de la prensa local, es que los jóvenes lucían muy cercanos en una terraza.

Captan a la princesa Alexia de Holanda con el rapero Antoon

La joven de 20 años, Alexia de Holanda, fue vista en La Haya junto al cantante Antoon, una de las figuras más influyentes de la industria musical de Países Bajos, de acuerdo con la información del podcast Strikt Privé, perteneciente al grupo De Telegraaf.

El encuentro entre los famosos tuvo lugar el Prinsjesdag, el Día del Príncipe, una jornada dedicada a abrir oficialmente el curso parlamentario en los Países Bajos y donde la familia real suele tener gran visibilidad.

La princesa Alexia fue vista en una terraza de la ciudad junto a una amiga luego de su participar en los actos oficiales de ese día. Sin embargo, un Range Rover azul se detuvo en el lugar y de él bajó Antoon, el rapero de 23 años.

La revista Privé dio a conocer que el cantante se unió a los amigos de la princesa de manera natural, por lo que se especula que no era la primera vez que compartían una velada. El medio holandés afirmó que, luego de un rato, ambos se marcharon en el vehículo del artista.

En redes sociales se asegura que existen fotografías del encuentro entre la princesa Alexia de Holanda y Antoon, sin embargo, al parecer ningún medio neerlandés puede difundir las imágenes debido a las estrictas leyes de privacidad que tiene la Casa Real.

¿Quién es Antoon, el rapero que fue visto con la princesa de Holanda?

Antoon, cuyo nombre real es Valentino Prins, es un rapero, cantante y productor neerlandés que ha ganado popularidad en los Países Bajos con un estilo muy original que mezcla pop, hip-hop y electrónica. A los 13 años empezó su carrera artística como DJ.

Bajo el sello de Noah’s Ark, Antoon alcanzó el éxito con temas como “Hyperventilatie“, ”Hotels" y “Hallo“. Su álbum De Nacht Is Van Ons lo convirtió en uno de los predilectos del público joven.

El músico ha colaborado con artistas destacados como Big2, Sigourney K, Bilal Wahib y Jonna Fraser, logrando múltiples éxitos en las listas neerlandesas. Además, Antoon es conocido por sus letras llenas de sentimiento, ritmos pegajosos y una imagen moderna.

Su música sigue creciendo en popularidad dentro y fuera de los Países Bajos. En la actualidad, Antoon tiene 1 millón 284 mil 745 oyentes mensuales.