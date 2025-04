Fotos en traje de baño de la princesa Leonor causan polémica: ‘Está en su derecho’

Recientemente, una serie de fotos de la princesa Leonor, futura reina de España, generaron controversia en las redes sociales.

Las imágenes, tomadas el pasado 6 de marzo en la playa La Mulata, en Montevideo, Uruguay, muestran a la princesa disfrutando de un día en la playa mientras usa un bikini.

Las fotos fueron compartidas por una revista uruguaya, lo que desató una lluvia de comentarios, principalmente debido a que muchos consideraron que se había invadido su privacidad.

¿Cuáles son las fotos en traje de baño de la princesa Leonor que causan polémica?

La revista uruguaya publicó en la portada del nuevo número las fotos de la princesa Leonor.

“Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos con la #exclusiva más esperada del año: La princesa Leonor se relaja en la playa. La heredera al trono disfrutó de una jornada de sol en Uruguay con sus compañeros del buque escuela Juan Sebastián de Elcano”, dice la publicación de Instagram.

Aunque las imágenes no muestran nada inapropiado, el revuelo en las redes se debe a que la princesa Leonor es una figura pública joven, de 19 años, y la difusión de este tipo de fotos generó cuestionamientos sobre el respeto hacia su vida personal.

La situación provocó opiniones divididas, ya que algunos defendieron su derecho a disfrutar de su tiempo libre sin ser objeto de exposición, mientras que otros argumentaron que, al ser parte de la familia real, su privacidad está limitada en ciertos aspectos.

“Me encanta la princesa...pero quizás deberíamos pensar si nos gustaría vernos a nosotros la portada de una revista de tirada nacional en bikinis, o a una hija nuestra. Quizás la otra foto sería más adecuada en portada, y la del bikini más pequeña, no sé. Deberíamos pensar que no todo vale por vender. Quizás la revista deberìa ser un poquito más empàtica. No sé”, comentó @luna_corazon_azul.

“Hay necesidad de sacar a una chavala de 19 años así en una portada? A mí no me gustaría que me hubieses sacado. Y no me vayáis a poner que como es la Princesa de Asturias...que eso no me vale”, dijo @maria_magda76.

“Hace muy bien está en su derecho”, escribió @braceromontoro.

“La chiquilla es mu bonica, pero no deja de ser una niña y pienso q aunque se sea adulto/a, el salir en ropa d baño o íntima en cualquier medio, solo debería de ser con el consentimiento de la persona”, dijo @sonia.verdejo.