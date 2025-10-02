Brugada llama, al recordar el 2 de Octubre de 1968, a mantener la lucha por la justicia

Este 2 de octubre de 2025, la Ciudad de México conmemoró 57 años de la matanza de Tlatelolco en un acto organizado por el Gobierno capitalino, en la Plaza de las Tres Culturas.

Durante la ceremonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 hicieron un llamado a mantener la lucha por la justicia en México y a exigir paz entre Israel y Palestina.

Clara Brugada Molina dijo que su gobierno se pronuncia por la paz y los derechos humanos en la Franja de Gaza, y anunció que se suman al clamor mundial que exige el cese del genocidio que allí tiene lugar.

“Es fundamental que, como sociedad y como gobierno, continuemos respaldando a quienes enfrentan violencia y sufrimiento. La Ciudad de México se une al llamado mundial por la paz y los derechos humanos en Palestina”, dijo Clara Brugada Molina.

▶️#VIDEO | "Es un acto de justicia histórica" dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), sobre el acto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de reconocer públicamente desde el ejecutivo que la matanza del 2 de octubre constituyó un crimen de lesa humanidad.



📹:… pic.twitter.com/8u6aQ66Xvh — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2025

Asimismo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó su solidaridad con los integrantes de la Flotilla Global Sumud, incluidos ciudadanos mexicanos que llevaron asistencia humanitaria a la región, y condenó su arresto a manos del ejército israelí.

Que detuvo a unas 70 millas náuticas del enclave que Israel tiene sobre Gaza a 39 navíos de la Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo que Israel mantiene sobre Gaza desde hace 18 años y llevar ayuda humanitaria al enclave, devastado por la guerra.

Algunos de los navíos fueron embestidos deliberadamente, mientras que otros fueron atacados con cañones de agua. La organización aseguró que nadie a bordo resultó herido, aunque calificó la acción de Israel como un “ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados”.

▶️#VIDEO | Del mismo modo, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) se pronunció sobre el genocidio en Gaza y anunció que su gobierno se declara por el derecho de Palestina a ser un país libre y soberano sin la intervención del estado de Israel.



"Nos sumamos al clamor mundial que exige el… pic.twitter.com/44elX6Wg6x — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2025

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la participación de estas brigadas refleja el espíritu de solidaridad y pacifismo que caracteriza a la Ciudad de México, y subrayó la importancia de mantener la cooperación internacional en contextos de crisis humanitaria:

“Es fundamental que, como sociedad y como gobierno, continuemos respaldando a quienes enfrentan violencia y sufrimiento. La Ciudad de México se une al llamado mundial por la paz y los derechos humanos en Palestina”, dijo Clara Brugada Molina.

Los mexicanos detenidos por el ejército israelí son: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, Diego Vázquez Galindo y Miriam Moreno Sánchez.

El evento también contó con la participación de Félix Hernández Gamundi, líder del 68 y coordinador del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, y Marcia Gutiérrez Cárdenas, quien fue representante de la Escuela Nacional de Odontología.

Ambos activistas se posicionaron también sobre la guerra en Gaza, que calificaron como un conflicto que se volvió un genocidio.

“El pueblo palestino, igual que el pueblo israelita, independientemente de su gobierno, ambos pueblos tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la vida y a vivir en tranquilidad”, dijo Hernández Gamundi

Por su parte, Gutiérrez Cárdenas hizo un llamado a la solidaridad internacional en el que pidió un alto a la guerra y que el mundo deje de aceptar más muertes a causa de este conflicto bélico en Medio Oriente.

Durante la ceremonia, Clara Brugada Molina recordó que en 2024 la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la matanza de Tlatelolco como un crimen de lesa humanidad y resaltó que las demandas del movimiento estudiantil de 1968 marcaron un parteaguas en la vida democrática del país.

El acto concluyó con la colocación de flores en la estela del 2 de Octubre y con la consigna histórica: “¡2 de Octubre no se olvida, es de lucha combativa!”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR