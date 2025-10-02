Más de 10 mil personas participan en la marcha del 2 de octubre en CDMX 2025

En el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

La Ciudad de México volvió a ser escenario de una de las movilizaciones más emblemáticas del país: la marcha de hoy 2 de octubre, que recuerda la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968.

Este 2025, según lo informado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, durante la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), más de 10 mil personas participaron en la movilización, reafirmando la relevancia de esta fecha para el movimiento estudiantil y la sociedad mexicana.

La marcha comenzó por la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y avanzó por avenidas como Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta concluir en el Zócalo capitalino.

A lo largo del recorrido, se implementaron cierres viales y un operativo de seguridad para resguardar tanto a los manifestantes como a los transeúntes.

Incidentes aislados y saldo de la jornada

Aunque la marcha transcurrió mayoritariamente de manera pacífica, se registraron incidentes aislados de violencia. Según la SSC, alrededor de 350 personas encapuchadas del Bloque Negro realizaron actos violentos, incluyendo destrozos y enfrentamientos con elementos de seguridad.

Las autoridades indicaron que hubo bloqueos momentáneos, daños materiales y la detención de algunos individuos, sin que se registrarán heridos graves entre la ciudadanía.

Se destacó que el contingente estuvo compuesto por colectivos estudiantiles, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos comprometidos con la memoria histórica.

Además de rendir homenaje a las víctimas de 1968, los manifestantes aprovecharon la marcha para visibilizar demandas actuales, como justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la defensa de los derechos de los pueblos originarios y el alto a la violencia en contextos internacionales como Gaza.

🚨#ÚLTIMAHORA | En el marco de la marcha por el 2 de octubre, un grupo de encapuchados atacó con piedras, petardos y bombas molotov a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México#Tlatelolco #Marcha #2DeOctubre1968Tlatelolco #2DeOctubre… pic.twitter.com/EONHrGjMqW — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL