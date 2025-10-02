Violencia en marcha del 2 de octubre deja más de 120 heridos; 94 de ellos son policías

Violencia en marcha del 2 de octubre deja más de 120 heridos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que hay 123 personas heridas, después de la violencia registrada en la marcha por el 2 de octubre en el primer cuadro de la capital.

Detalló que 94 policías heridos fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada, de ellos 3 se encuentran en estado delicado. Agregó que 29 civiles recibieron atención prehospitalaria.

Además, desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre la presunta muerte de un policía por quemaduras tras los hechos de violencia registrados en el Zócalo de la CDMX.

La violencia registrada este jueves 2 de octubre comenzó cuando un grupo de encapuchados se dirigía de Tlatelolco al Zócalo de la Ciudad de México. Al llegar a Bellas Artes, iniciaron la agresión contra policías.

Lanzaron piedras, cohetones, pintura y bombas molotov a los policías que les impidieron el paso al Palacio de Bellas Artes. En esa agresión, civiles resultaron lesionados.

Más adelante, en la calle 5 de Mayo también se registraron actos violentos. Los encapuchados comenzaron a replegar a los policías que se atrincheraron en la zona de joyerías ubicada en el Zócalo.

Después de más de una hora de violencia en esa zona, otro grupo de policías se dio cita en la zona para intentar resistir la provocación que era generada por los encapuchados.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que inicialmente se desplegaron 400 elementos; sin embargo, se reforzó la presencia con mil policías más.

Sobre la violencia en el Zócalo, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, aseguró que fue un acto de “gran provocación”.

“Hay a quienes no les gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad y vemos claramente que fueron otras características que otras marchas”, dijo César Cravioto en la rueda de prensa.

