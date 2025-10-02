¿Quién es Arlin Medrano, la mexicana que iba a bordo de la Flotilla Global Sumud y fue detenida por Israel?

Arlin Medrano es una de las seis mexicanas que se encontraban a bordo de la Flotilla Global Sumud, la cual recientemente fue interceptada por la Marina israelí cuando se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria.

Recientemente se vio envuelta en una polémica en la red social equis, ya que algunos usuarios compartieron el contrato de obras bienes y servicios que Arlin tiene con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) como directora de noticias y programas informativos.

El contrato publicado tuvo inicio el primero de enero del 2024 y finalizó el 31 de diciembre del mismo año, y en este se puede leer que el monto total del contrato con impuestos incluidos de la estudiante universitaria es de 108 mil 269.29 pesos durante los 12 meses que lo comprenden.

Debido a esto, el usuario Arturo Villegas señaló a Arlin por encontrarse en Palestina, cuando “aquí en México mueren entre 80-100 persona diarias a manos del narcoterrorismo”, adjuntando el contrato que está disponible para consultar mediante la plataforma del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Publicación en X de Arturo Villegas ı Foto: X @ArturoVill7

Ante estos señalamientos, Arlin Medrano respondió diciendo que su sueldo es público, y que al igual que otros trabajadores del país, el sueldo mensual que recibe antes de impuestos es de 29 mil pesos, pues dicho contrato consta de varios meses.

“Ese contrato es por varios meses, y que orgullosamente todos los días pueden ver lo que hago” puntualizó Arlin Medrano mediante su cuenta de la red social equis.

Les haré hoy la tarea:



Qué bueno que sacan el tema, porqué mi sueldo que además es publico (no es ningún hallazgo) como muchos trabajadores es de 29 K brutos, sin contar impuestos que pago mensualmente -ese contrato es por varios meses-, y que orgullosamente todos los días… https://t.co/9f1Xa8etVr — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) August 22, 2025

¿Por qué Arlin Medrano fue detenida por Israel?

Arlin Medrano, estudiante de Ciencias Políticas y Administración, se encontraba a bordo de la Global Sumud Flotilla, específicamente en la embarcación de nombre Adara, en la que junto con otras 22 personas se dirigen a Gaza.

Mediante un video publicado en la plataforma X, la estudiante de la UNAM pidió a la institución que se posicionara y pidiera alto al genocidio que está ocurriendo en Palestina, que revisara y anulara contratos con empresas y universidades sionistas, y que se pronunciara hacia el señalamiento de terrorismo que ella estaba recibiendo por parte de Israel.

Ante esto, este jueves la UNAM se pronunció, y exigió a Israel que liberaran a Arlin Medrano, junto con los otros cinco mexicanos que se encontraban a bordo de la Flotilla Global Sumud y que fueron trasladados a la prisión de Ketziot.

Por su parte, la SRE pidió que se garanticen los derechos e integridad de las y los mexicanos que se encontraban a bordo de las embarcaciones Adara, Alma y Sirius, las cuales fueron interceptadas por Israel.