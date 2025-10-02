Mexicanos detenidos en Israel son trasladados a prisión de Ketziot

Los seis mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que fueron capturados por Israel, fueron trasladados a la prisión Ketziot, mientras que la séptima mexicana que también se embarcó en la misión ahora se dirige rumbo a Chipre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot. La connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre”, reportó la Cancillería mexicana.

La SRE informa que los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot. La… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 2, 2025

La dependencia federal señaló que funcionarios de la Embajada de México en Israel se trasladaron al puerto de Ashdod para verificar las condiciones en el lugar, así como solicitar que se permita a los mexicanos recibir asistencia consular y que se les respete su seguridad e integridad.

Se ratificó que en la solicitud también se ha pedido que haya garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR