Sheinbaum exige a Israel repatriación de mexicanos, frenar ‘acoso’ a Gaza y permitir que ayuda humanitaria llegue

Tras confirmar que ya son seis mexicanos capturados por Israel, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de aquel país la repatriación inmediata de los connacionales, al señalar que no cometieron ningún delito más que intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, la cual pidió que se permita entregar ante el genocidio cometido por israelíes.

Este miércoles, la Flotilla Global Sumud, que navegaba sobre aguas internacionales con la misión de llevar insumos a la población palestina y en la que viajaban siete mexicanos, fue interceptada por israelíes para impedir su avance y detener a los tripulantes de las distintas embarcaciones que alcanzaron.

Los connacionales capturados son:

Sol González Eguía

Arlin Gabriela Medrano

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

La mandataria mencionó que ya se han enviado cuatro notas diplomáticas a Israel, en donde las últimas dos fueron para exigir que se respete la integridad y derechos de los mexicanos, así como que se permita su inmediata repatriación.

Aunque se sabe que los detenidos fueron llevados al Puerto de Ashdod, confirmó que hasta ahora el servicio consular no ha conseguido entrar en contacto con los mexicanos para asistirlo.

“En efecto, no los ha podido ver, están detenidos en el puerto, aún no los llevan al centro de detención. Ayer fueron dos notas diplomáticas que se enviaron (ayer) para exigir que de inmediato eh que los liberen, no tienen porque están detenidos, no tienen no han cometido ningún delito, que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación”, dijo.

Sheinbaum Pardo también remarcó su desacuerdo con la obstaculización a las embarcaciones que llevaban ayuda a Gaza y la cual pidió permitir que siga.

“Obviamente estamos en contra de esta situación, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza… exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este esté acoso en contra de Gaza”, declaró.

Al recordar que México fue de los primeros países en denunciar ante La Haya la situación que se vive en esta región, aseguró que se continuará el seguimiento al proceso porque la postura que se mantiene es en rechazo al “acoso” cometido por Israel.

“No estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza. Nosotros hemos estado, fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en la Haya, antes de que muchísimos países. Todavía estaba el expresidente cuando se presentó esta denuncia y le estamos dando seguimiento. Obviamente, nuestro posicionamiento político permanente y el reconocimiento que hizo mi gobierno ya del Estado Palestino, al reconocer una embajada de Palestina en México que no había sido reconocida como tal”, declaró.

