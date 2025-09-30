Estudiante pide que la UNAM se posicione ante los genocidios en Palestina; se encuentra rumbo a Gaza

Estudiante pide posicionamiento a la UNAM ante los genocidios

Arlin Medrano, estudiante de Ciencias Políticas y Administración, solicitó que la UNAM se posicione frente a los genocidios que están ocurriendo en Gaza.

Arlin se encuentra actualmente a bordo de la Global Sumud Flotilla, específicamente en la embarcación de nombre Adara, en la que junto con otras 22 personas se dirigen a Gaza “para romper el asedio humanitario”.

Mediante un video publicado en la plataforma X, la estudiante pide a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se posicione en tres puntos específicos:

Alto al genocidio con acciones concretas como autoridad académica. Revisión, transparencia y anulación en contratos con empresas y universidades sionistas Pronunciamiento hacia una universitaria que viene en la Global Sumud Flotilla y que ha sido señalada como “terrorista”

La estudiante precisó que no cuenta con ninguna protección por parte de la universidad, y que ha sido señalada como terrorista por la ocupación israelí, debido a que la flotilla en la que se encuentra lleva ayuda humanitaria hacia Palestina.

Puntualizó que han sido amenazados, han tenido ataques de drones, y son vigiladas y vigilados por la ocupación de Israel.

En el video, la estudiante de la máxima casa de estudios resalta la importancia de que el discurso y los conocimientos no se queden en las aulas, sino que este se lleve a acciones por parte de la UNAM.

Como orgullosa Puma estudiante de la @UNAM_MX en la carrera de Ciencias Políticas y Administración solicito que mi universidad se posicione en los siguientes puntos:



1. Alto al genocidi0 con acciones concretas como autoridad académica.

2. Revisión, transparencia y anulación en… pic.twitter.com/E8AO6oyeat — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) September 30, 2025

Arlin se encuentra a bordo de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza ı Foto: Especial

¿Qué es Global Sumud Flotilla?

Global Sumud Flotilla es una flota no violenta que está coordinada y compuesta por embarcaciones de voluntarios que zarpan desde el Mediterráneo con dirección a Gaza, con la finalidad de romper el asedio y la ocupación israelí en Palestina.

Debido a que actualmente las rutas terrestres hacia Gaza se encuentran bloqueadas o sujetas a control de fuerzas israelís, la ayuda humanitaria dirigida al pueblo palestino se retrasa o simplemente no llega.

Antes de formar parte de estas flotillas, los participantes internacionales que desean unirse son investigados, y posteriormente reciben una capacitación “en la no violencia” y preparación para salvaguardar su seguridad.

Debido a que los barcos de gran tamaño son más vulnerables y lentos, las embarcaciones de Global Sumud Flotilla son pequeñas.

Para poder sumarse a estas embarcaciones como tripulación se requiere experiencia marítima previa, pero también se pueden realizar donaciones, así como unirse a los equipos de tierra para organizar y coordinar las acciones que se llevan a cabo.

Aunque los tripulantes de estas embarcaciones que llevan ayuda humanitaria hacia Gaza conocen los posibles riesgos a los que se enfrentan, estos destacan que el pueblo de Palestina se encuentra en riesgos de mayor escala, pues padecen de hambruna, desplazamiento, y bombardeos que acaban con sus vidas.

El mayor peligro radica en permitir que Israel y sus aliados lleven a cabo genocidios con impunidad Global Sumud Flotilla

