Qatar asegura que algunos puntos del plan de Trump para Gaza necesitan ‘aclaración’ y ‘negociación’

Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, primer ministro de Qatar, país que ha sido uno de los principales mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, aseguró que el plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar la paz en la región, requiere “aclaración” y “negociación” en algunos puntos.

En un mensaje a la cadena de televisión Al Yazira, el primer ministro qatarí aseguró que Hamás ya se encuentra estudiando el plan que propuso el lunes el presidente estadounidense, pero aclaró que algunos de los 20 puntos elaborados por la Casa Blanca no son claros.

Fuego se observa a lo lejos en Gaza, tras un ataque israelí. ı Foto: Reuters

“El plan de Trump logra un objetivo clave: poner fin a la guerra, pero hay cuestiones que necesitan aclaración y negociación”, dijo Mohamed bin Abdulrahmán al Thani a la televisión local.

Sin embargo, remarcó que “Hamás ha actuado con responsabilidad y ha prometido estudiar el plan”.

Aunque el líder qatarí aseguró que un alto el fuego y el eventual término de la guerra son puntos claros en la propuesta de paz de Trump, persisten dudas en cómo se gestionará la retirada de las tropas israelíes, si bien no aclaró en qué sentido.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

Además, remarcó la necesidad de que este plan de paz para Gaza permita seguir creando “una vía que preserve los derechos del pueblo palestino”.

“El plan aún se encuentra en su etapa inicial y necesita ser desarrollado”, concluyó Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, en sus mensajes a medios.

Palestinos salen desplazados de Gaza, ante ataques israelíes. ı Foto: Reuters

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, impulsor del plan de paz para Gaza, aseguró que le dará a Hamás un plazo de “tres a cuatro días” para que responda a la propuesta.

“Los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Estamos esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste”, expresó el presidente estadounidense.

Aspectos de las acciones militares en Gaza, en el marco del conflicto entre Israel y Hamas. ı Foto: Reuters

Trump ha enfatizado que Israel ya ha aceptado el plan, y confió en que Hamás hará lo propio. Sin embargo, el estadounidense ha remarcado que, si el grupo insurgente rechaza el plan, entonces dará todo su apoyo al estado judío para terminar con el avance de su rival.

El plan de paz de Estados Unidos para Gaza contempla, en términos generales, un alto el fuego en la región mediante la retirada de Israel y el desarme de Hamás, con miras a impulsar la reconstrucción de la zona, supervisada por observadores internacionales mediados por la misma Casa Blanca.

