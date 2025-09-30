Trump fija plazo de ‘tres o cuatro días’ a Hamás para que acepte plan de paz en Gaza

Trump fija plazo de tres a cuatro días a Hamás para que acepte propuesta de paz en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el grupo insurgente Hamás, el cual disputa el control de Gaza con Israel en un conflicto armado, cuenta con un plazo de tres a cuatro días para aceptar el plan de paz que presentó ayer y que ya ha sido suscrito por la nación judía.

En declaraciones a la prensa este martes, Trump se refirió nuevamente al plan de paz que presentó el lunes para terminar el conflicto en Gaza, el cual consiste en una retirada gradual de los ejércitos y una vigilancia para la reconstrucción e impulso económico de la zona, supervisada por el mismo Estados Unidos.

La propuesta, además, contempla un desarme total de Hamás y la exclusión de este grupo en la gobernanza temporal de Gaza, a cambio de garantizar la salida segura de sus integrantes.

A propósito, Trump aseguró que Hamás cuenta con “tres o cuatro días” para expresar su acuerdo o desacuerdo con la propuesta, si bien confió en una respuesta positiva.

“Los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Estamos esperando a Hamás y Hamás lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste”, expresó el presidente estadounidense.

Poco antes, el Gobierno de Qatar, uno de los principales mediadores en el conflicto de Gaza, aseguró que Hamás ya se encuentra analizando la propuesta, si bien ha indicado que “es demasiado pronto” para dar una respuesta.

Sin embargo, Israel continúa con las presiones expresadas el lunes, después de la presentación del ambicioso plan de Trump.

El embajador de este país ante Naciones Unidas (ONU), Danny Danon, aseguró que si Hamas no acepta el plan propuesto por Estados Unidos, entonces Israel terminará el trabajo en Gaza, es decir, continuará con las ofensivas en la región para exterminar al grupo insurgente.

“Si rechazan el plan, Israel acabará el trabajo, por las buenas o por las malas. Su regreso no puede esperar. Esto no es solo una hoja de ruta para traerlos de vuelta. Es también un plan para acabar con la tiranía del terror que se desató el 7 de octubre”, aseguró Danon, según declaraciones recogidas por Reuters.

En el mismo sentido se expresó Donald Trump el lunes, después de presentar su propuesta, quien aseguró que, si Hamás no aceptaba, entonces Israel contaba con todo su apoyo para “exterminarlos”.

Israel, por su parte, aceptó la propuesta, si bien enfatizó que nunca aceptará un estado palestino.

