Anuncia EU plan para Gaza en el que asume tutela; reta a Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer desde la Casa Blanca un plan de paz para Gaza que, aseguró, podría poner fin a casi dos años de hostilidades entre Israel y Hamas. El magnate apareció acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ratificó el apoyo total de su gobierno al proyecto. La propuesta, sin embargo, no cuenta aún con el respaldo de Hamas, lo que deja en entredicho las posibilidades de que prospere.

Trump afirmó que el documento representa “una oportunidad histórica” para detener la violencia, liberar rehenes y sentar las bases de una transición política en el enclave palestino. Agradeció la disposición de Israel y advirtió que Washington respaldará cualquier respuesta militar si Hamas rechaza el plan. Netanyahu, por su parte, sostuvo que la propuesta satisface los objetivos de guerra de Israel y que, de aplicarse, garantizaría la seguridad de su país.

El documento, elaborado por asesores del republicano con la participación de su yerno Jared Kushner, contiene 20 puntos principales. Entre ellos se contempla un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, la retirada gradual de tropas israelíes, el desarme de Hamas y el establecimiento de un gobierno de transición bajo supervisión internacional. También incluye la entrada masiva de ayuda humanitaria y la conformación de una fuerza multinacional para garantizar la estabilidad.

Uno de los aspectos más polémicos es la creación de una “Junta de la Paz” dirigida por el propio líder estadounidense y el exprimer ministro británico Tony Blair, que coordinaría el proceso de transición. El plan no descarta la participación de la Autoridad Palestina en una etapa reformada, lo que contrasta con la negativa explícita de Netanyahu a ceder el control político de Gaza a ese organismo.

El premier israelí aseguró que el proyecto es claro en tres puntos: recuperar a los cautivos, desmantelar la capacidad militar de Hamas y terminar con su control político en Gaza. Para Netanyahu la propuesta refuerza la legitimidad de su ofensiva y ofrece garantías de seguridad, al tiempo que se compromete a facilitar la entrada de suministros esenciales. También señaló que “Israel conservará la responsabilidad de la seguridad, incluyendo un perímetro de seguridad, en el futuro previsible”, declaró Netanyahu. “Gaza tendrá una administración civil pacífica, no dirigida ni por Hamas ni por la Autoridad Palestina”.

Por su parte, el primer ministro de Qatar y el jefe de inteligencia de Egipto se reunieron con los negociadores de Hamas y compartieron el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra en Gaza, dijo un funcionario. Los negociadores del grupo terrorista dijeron que lo revisarían de buena fe y darían una respuesta.

En ese sentido el magnate dijo que “y si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible... como usted sabe, Bibi, usted tendrá todo nuestro apoyo para hacer lo que tenga que hacer”. En tanto, Israel sostiene que Hamas aún mantiene a 48 rehenes, de los cuales calcula que 20 siguen con vida. La liberación de esas personas figura como condición indispensable para avanzar en cualquier negociación. Sin embargo, el desarme exigido en el plan choca con la lógica política y militar de Hamás, que se ha negado sistemáticamente a entregar sus arsenales.

DIPLOMACIA REGIONAL. El plan fue presentado formalmente a países árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Qatar y Egipto, actores centrales en las negociaciones anteriores, recibieron el documento. Según fuentes diplomáticas, ambas naciones mantienen su disposición a actuar como mediadoras imparciales, conscientes de que su rol es crucial para destrabar las conversaciones.

Washington confía en que la presión internacional pueda empujar a Hamas hacia una tregua, aunque diplomáticos consultados advierten que los puntos más duros del plan, especialmente el desarme y la supervisión internacional, podrían convertirse en un obstáculo insalvable. Aún así, Qatar y Egipto consideran que cualquier canal de negociación es mejor que la prolongación de una guerra que ha devastado Gaza.

Las consecuencias de la ofensiva israelí en Gaza han sido devastadoras. Según cifras de las autoridades locales, más de 66 mil palestinos han muerto en los bombardeos y operaciones terrestres desde el inicio de la guerra.