Israel intercepta flotilla cerca de Gaza; hay 4 mexicanos detenidos

La tensión en el Mediterráneo oriental alcanzó un punto crítico tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que transporta ayuda humanitaria con destino a Gaza. El portavoz del movimiento, Saif Abukeshek, confirmó que alrededor de 15 barcos fueron interceptados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, aunque cerca de 24 embarcaciones continúan navegando a tan sólo 85 kilómetros de la costa del enclave palestino.

La iniciativa está conformada por más de 40 navíos y 500 voluntarios de 40 países, con presencia destacada de delegaciones provenientes de España, Italia, Turquía y Malasia. Según la organización, el objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel y abrir un corredor humanitario para la población gazatí, sumida en la escasez de alimentos, medicinas y suministros esenciales tras meses de hostilidades.

La respuesta israelí fue inmediata. La Armada desplegó buques de guerra que rodearon las embarcaciones, obligando a varias a desviarse y conduciendo a los pasajeros hacia puertos bajo su control. El Ministerio de Exteriores israelí declaró que los activistas, incluida Greta Thunberg, “fueron detenidos sin problemas” y que serían deportados en los próximos días. Sin embargo, los organizadores de la flotilla denunciaron el uso de embestidas deliberadas y cañones de agua contra las naves, además de la detención de periodistas, médicos y defensores de derechos humanos.

El Dato: Han estallado protestas en varias ciudades importantes del mundo, incluidas Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y Madrid, por el bloqueo de la Flotilla.

El operativo desató reclamos diplomáticos. Gobiernos latinoamericanos y europeos emitieron pronunciamientos que calificaron el bloqueo como ilegal y contraria al derecho internacional. Colombia denunció el arresto de dos ciudadanas como un “secuestro en aguas internacionales”, mientras que Venezuela definió el hecho como un “cobarde acto de piratería”. En la misma línea, Uruguay expresó “seria preocupación” por la suerte de sus tres connacionales a bordo, y México exigió respeto a los derechos e integridad de sus ciudadanos.

Mientras que la cancillería turca elevó aún más el tono, acusó al gobierno de Benjamin Netanyahu de “políticas fascistas y militaristas” y advirtió que iniciará acciones legales internacionales para garantizar la liberación de sus ciudadanos. En contraste, líderes de la Unión Europea evitaron pronunciarse directamente sobre la proporcionalidad de la acción israelí, limitándose a pedir garantías de seguridad para sus naciones.

La magnitud de la misión humanitaria despertó un respaldo ciudadano en varios países. En Italia, sindicatos portuarios anunciaron una huelga general en protesta por la interceptación para el viernes, mientras que en ciudades europeas se multiplicaron concentraciones en solidaridad con la flotilla. Organizaciones de derechos humanos también exigieron transparencia sobre el paradero de los tripulantes detenidos, denunciaron la falta de acceso a abogados o representantes consulares.

Pese a los arrestos, el movimiento GenZ 212 aseguró en redes sociales que “la misión continúa” y que las naves que permanecen en ruta están decididas a alcanzar Gaza. “Seguimos navegando, las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán”, afirmaron en un comunicado difundido en Instagram y Telegram.

Las denuncias incluyen que las fuerzas israelíes atacaron al barco Florida y embistieron al Alma, uno de los principales de la expedición, donde viajaba la activista sueca Thunberg. Además, señalaron que no tienen información sobre cerca de 200 tripulantes de las naves detenidas, lo que alimenta la incertidumbre y la preocupación internacional.

El episodio revive la memoria de la Flotilla de la Libertad de 2010, cuando un operativo israelí contra un convoy humanitario dejó nueve muertos y decenas de heridos, generando condena internacional. Esta vez, aunque no se reportan víctimas mortales, los gobiernos y organizaciones coinciden en que la acción

israelí constituye una violación al derecho marítimo y a los principios de asistencia humanitaria.

Asimismo, la Autoridad Palestina denunció que la interceptación confirma la intención israelí de “mantener un cerco inhumano” sobre Gaza. Hamas, por su parte, llamó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para garantizar la llegada de los suministros.

El bloqueo de la Flotilla Sumud ocurre en un momento de máxima tensión en Medio Oriente. Gaza, devastada por meses de bombardeos, permanece bajo un estricto bloqueo que limita la entrada de bienes y restringe la salida de personas desde 2006. Israel sostiene que el cerco es necesario para impedir el tráfico de armas hacia Hamas, pero críticos lo califican como una forma de castigo colectivo contra más de dos millones de habitantes.

En este contexto, la decisión de interceptar un convoy con más de 500 voluntarios internacionales coloca a Israel bajo creciente presión diplomática. Las acusaciones de “piratería” y “violación al derecho internacional” podrían traducirse en debates en foros multilaterales, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ya circulan propuestas de resolución para exigir garantías a las misiones humanitarias.

El futuro inmediato de los activistas detenidos también será un punto de fricción. Según la legislación israelí, los pasajeros pueden ser deportados en un plazo de 72 horas, aunque algunos podrían enfrentar procesos legales si se les acusa de colaborar con organizaciones consideradas hostiles. Delegaciones diplomáticas han comenzado a activar canales consulares para evitar que sus nacionales sean retenidos por más tiempo.

En Israel, la oposición acusó al gobierno de exacerbar la tensión internacional al optar por una estrategia de fuerza en lugar de permitir una inspección supervisada de los cargamentos.