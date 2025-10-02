Se ha avanzado en el terreno sobre franja de Gaza a nivel federal: Analista política

Stephanie Henaro Canales, analista política señaló en al Medio día con Solórzano, programa de La Razón, que respecto a la intervención del gobierno mexicano en el conflicto en la franja de Gaza “se ha avanzado en el terreno”.

“Por supuesto que sí, deberíamos de ser más firmes, pero tampoco hay que olvidar la diferencia entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esto en tiempos de López Obrador no se hubiera dado, ni siquiera hubiéramos tenido una mención en la mañanera. Ahora, es muy diferente hablar de este tema en la mañanera, es un avance”, dijo la especialista.

Dijo que luego de que seis mexicanos que iban en una flotilla de ayuda dirigida a Gaza fueron interceptados y detenidos por Israel, lo que provocó el reclamo de México, es “realmente impactante lo que sigue ocurriendo en torno a Gaza, justamente días después de que Donald Trump presenta un plan de paz en el marco de la Asamblea de la Generación de las Naciones Unidas”.

Henaro Canales, dijo que esta situación lleva a la reflexión sobre el fracaso de la comunidad internacional, y el hecho de que activistas tengan que arriesgar su vida para llevar ayuda humanitaria a Gaza debido a que la comunidad internacional no ha podido lograr que el apoyo a esta comunidad agredida llegue a ellos.

“Lo que ocurre en Gaza tiene ecos más allá de sus fronteras. Solamente enfocándonos en el tema de las flotillas, había activistas de por lo menos 40 países, lo que convierte esta acción en un tema global. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que se cumplen 18 años de que Israel bloquea la ayuda humanitaria a Gaza”, dijo.

Respecto a si Israel va a liberar a la flotilla capturada, dijo: “Ahí no va a ceder en lo más mínimo. Las declaraciones de las autoridades israelíes, es que ellos no pueden aceptar que una flota de activistas se acerque a una zona de guerra activa porque violan su soberanía. Y remarco el término soberanía, porque hoy parece que es el escudo de todos los países para no querer responder a sus obligaciones nacionales”.

De igual manera mencionó que hay que tener presente que Israel es el país que más resoluciones internacionales ha ignorado desde que se fundó la ONU, “y claramente parece seguir así porque tiene el respaldo del país más poderoso del mundo, y esto es algo que no debemos de dejar de tener presente”.

También mencionó que es importante recordar lo que este conflicto armado está trayendo en otros puntos geográficos, y también las consecuencias que tiene para los ciudadanos israelíes fuera de su país.

“Porque mientras esto está ocurriendo, hubo un atentado en una sinagoga en Manchester, en Reino Unido, que nos habla de que los casos de antisemitismo han aumentado un 84% a nivel global”, mencionó.

