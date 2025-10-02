UNAM exige a Israel la liberación de Arlin Medrano y de los demás tripulantes de la Flotilla Global Sumud

UNAM se pronuncia, exige a Israel la liberación de los seis mexicanos que se dirigían a Gaza

La UNAM se pronunció ante la reciente detención a los mexicanos que se encontraban a bordo de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel.

Mediante un pronunciamiento la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exige a las autoridades de Israel que liberen de manera inmediata a la estudiante universitaria, Arlin Gabriela Medrano Guzmán, quien cursa la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios.

Asimismo, la institución universitaria expresó el rechazo y preocupación resultado de la intercepción, abordaje y detención de Arlin y los demás miembros de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

“Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos” se lee en el pronunciamiento de la institución.

Además, puntualizó que se encuentran en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir información y dar seguimiento al caso.

Reiteró el llamado al cese al fuego en Gaza, así como la liberación de los seis mexicanos que se encuentran en la Flotilla Global Sumud, y a que se construya una negociación con la finalidad de que el conflicto con el pueblo de Palestina termine.

“Las y los universitarios reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas” concluye el pronunciamiento de la UNAM.

Flotilla Mundial de Sumud ı Foto: Reuters

¿Qué pasó con la flotilla sumud?

Seis mexicanos viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria, fueron capturados por Israel y posteriormente trasladados a la prisión Ketziot.

Debido a esto, la SRE pidió que se garanticen los derechos e integridad de los connacionales que se encontraban a bordo de las embarcaciones que fueron interceptadas por Israel.

La cancillería preció que ya se había solicitado acceso consular a las autoridades israelís, y que se mantenían en contacto permanente con la embajada de la región y los familiares de las y los mexicanos desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.

Los mexicanos que se encuentran como voluntarios en tres de las 44 embarcaciones que conforman la Flotilla Global Sumud, las cuáles tienen los nombres Adara, Alma y Sirius son: Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Dolores Pérez Lazcarro, Ernesto Ledesma, Karen Castillo y Sol González Eguía.

Si estas leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de G*aza.



Para Palest*na: Les pido una disculpa. No solo por no haber ido… pic.twitter.com/kwgF28lORV — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 1, 2025