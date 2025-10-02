UNAM exige a Israel la liberación de Arlin Medrano y de los demás tripulantes de la Flotilla Global Sumud

La UNAM se pronunció ante la reciente detención a los mexicanos que se encontraban a bordo de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel.
Mediante un pronunciamiento la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exige a las autoridades de Israel que liberen de manera inmediata a la estudiante universitaria, Arlin Gabriela Medrano Guzmán, quien cursa la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios.
Asimismo, la institución universitaria expresó el rechazo y preocupación resultado de la intercepción, abordaje y detención de Arlin y los demás miembros de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
“Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos” se lee en el pronunciamiento de la institución.
Además, puntualizó que se encuentran en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir información y dar seguimiento al caso.
Reiteró el llamado al cese al fuego en Gaza, así como la liberación de los seis mexicanos que se encuentran en la Flotilla Global Sumud, y a que se construya una negociación con la finalidad de que el conflicto con el pueblo de Palestina termine.
“Las y los universitarios reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas” concluye el pronunciamiento de la UNAM.
¿Qué pasó con la flotilla sumud?
Seis mexicanos viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria, fueron capturados por Israel y posteriormente trasladados a la prisión Ketziot.
Debido a esto, la SRE pidió que se garanticen los derechos e integridad de los connacionales que se encontraban a bordo de las embarcaciones que fueron interceptadas por Israel.
La cancillería preció que ya se había solicitado acceso consular a las autoridades israelís, y que se mantenían en contacto permanente con la embajada de la región y los familiares de las y los mexicanos desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.
Los mexicanos que se encuentran como voluntarios en tres de las 44 embarcaciones que conforman la Flotilla Global Sumud, las cuáles tienen los nombres Adara, Alma y Sirius son: Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Dolores Pérez Lazcarro, Ernesto Ledesma, Karen Castillo y Sol González Eguía.