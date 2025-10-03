40 % de capitalinos tienen problemas relacionados con la vivienda: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que casi 40 por ciento de la población en la ciudad enfrenta problemas relacionados con la vivienda, desde la falta de escrituras y de infraestructura hasta dificultades para cubrir rentas, por lo que en lo que va de su administración se han entregado más de 16 mil créditos.

Al encabezar la entrega de 6 mil 735 créditos de mejoramiento de vivienda y 400 escrituras, con una inversión de mil 115 millones de pesos, como parte del programa de Mejoramiento de Vivienda, Brugada Molina indicó que el programa busca mejorar la calidad de vida de las personas y transformar la manera en que se habita en la Ciudad de México.

“Cada crédito significa esperanza y arraigo comunitario; significa la posibilidad de que las familias permanezcan juntas y de que cada generación encuentre un espacio digno para vivir”, expresó.

Los créditos otorgados van de 100 mil a 150 mil pesos, se entregan sin intereses, con asesoría técnica y bajo esquemas de pago de acuerdo a los ingresos familiares. Clara Brugada dijo que la meta es llegar a 20 mil entregados al cierre del año.

En la Ciudad de México la vivienda es un derecho, no un privilegio.



En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, detalló que con la entrega de hoy se alcanzaron 16 mil 408 créditos de mejoramiento de vivienda, con una inversión total de 2 mil 608 millones de pesos. Esta cantidad supera la entrega de créditos de mejoramiento de vivienda de toda la historia de la ciudad, que era de 15 mil.

Muñoz Santini resaltó que 26 por ciento de los créditos se destinaron a vivienda nueva progresiva, lo que significa que son mil 839 predios familiares donde podrá haber nuevos espacios habitacionales a través de ampliaciones e incluso de nuevos condominios familiares.

