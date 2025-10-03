Clausuran el bar ‘Rico Club’ en la Zona Rosa de la CDMX tras incumplir normas de seguridad

La alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció la clausura del bar Rico Club, ubicado en la emblemática Zona Rosa de la Ciudad de México, tras detectar múltiples incumplimientos en medidas de seguridad y protección civil.

La suspensión del establecimiento se realizó el 2 de octubre de 2025, luego de una inspección oficial que identificó deficiencias graves en materia de seguridad, entre las que se encuentran:

Ausencia de personal capacitado en asistencia médica.

Falta de carta responsiva de extintores.

No contar con un punto de reunión ni zona de riesgo.

Ausencia de alarma sísmica.

Falta de constancias de simulacros de evacuación.

Los sellos de suspensión fueron colocados en la fachada y accesos del bar, según informó la alcaldesa, quien enfatizó que no se tolerarán lugares que pongan en riesgo la integridad de los visitantes.

Hoy colocamos sellos de suspensión a “Rico Club” por no cumplir con las medidas básicas de protección y seguridad.



No vamos a permitir que un lugar que no respeta la ley siga poniendo en riesgo la integridad de las personas.



Aquí se protege primero a la gente y se aplica la ley… pic.twitter.com/SJmFMRBU7n — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 3, 2025

Denuncia ciudadana

La clausura también estuvo motivada por una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, en la que se reportó una agresión a un cliente dentro del establecimiento.

El incidente ocurrió el 28 de septiembre y fue captado en video, mostrando a un grupo de personas golpeando a un cliente mientras un guardia de seguridad aparentemente impedía la intervención de otros asistentes.

Rico Club es un bar reconocido en la comunidad LGBT+ de la Zona Rosa, famoso por sus shows drag y ambiente inclusivo. Sin embargo, el lugar ha enfrentado controversias anteriormente. En 2022, ya había sido clausurado tras denuncias de agresiones hacia personas LGBT+ en sus inmediaciones.

Reacciones y medidas del bar

Tras el incidente, el bar emitió un comunicado en el que expresó su compromiso con la víctima, ofreciendo acompañamiento, apoyo emocional y cubriendo los gastos médicos derivados de la agresión.

Diversos colectivos de la comunidad LGBT+ y ciudadanos han manifestado su preocupación por la seguridad en la Zona Rosa, solicitando mayor supervisión y cumplimiento de las normativas vigentes para garantizar espacios seguros para todos.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reiteró que la autoridad aplicará la ley sin excepción, asegurando que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad.

