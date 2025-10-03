Miguel Hidalgo se convierte en la primera alcaldía en implementar ‘Escuelas positivas’

Autoridades de Miguel Hidalgo, eLab y el Congreso CDMX unen esfuerzos para atender la salud emocional de niñas, niños y adolescentes con el programa 'Escuelas Positivas'.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, el Laboratorio de Políticas Educativas (eLab) y la diputada Laura Álvarez Soto, presidenta de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de la Ciudad de México, firmaron un Convenio para implementar el programa Escuelas Positivas, cuyo objetivo es promover una educación que coloque la salud emocional y el bienestar integral en el centro del aprendizaje.

Con ello, la alcaldía Miguel Hidalgo, se convierte en la primera demarcación en la capital del país que adopta esta herramienta pedagógica para tener elementos de preparación docente y de autodiagnóstico en los planteles educativos.

El modelo, diseñado por el eLab, se implementará en escuelas públicas y privadas de educación básica de la alcaldía, a través de talleres, capacitación y una plataforma digital, mediante las cuales las comunidades educativas podrán realizar autodiagnósticos para detectar oportunamente casos de depresión y otros problemas de salud mental en estudiantes, permitiendo actuar con sensibilidad y prevenir situaciones de riesgo.

El alcalde Mauricio Tabe destacó que el programa 'Escuelas Positivas' contribuye a promover una cultura de paz desde la niñez en la alcaldía Miguel Hidalgo. ı Foto: Alcaldía MH

Mauricio Tabe, alcalde sostuvo que cambiar la vida de las personas es ponerlas en el centro como lo hacen los gobiernos humanistas y atender no sólo lo material, sino las condiciones de paz y salud en las que se desarrollan desde sus hogares, especialmente en la primera infancia donde es necesario que no exista violencia ni estrés.

“Por eso es que este esfuerzo contribuye al desarrollo de la persona, porque trabajamos desde la niñez. También se suma al propósito que nos planteamos desde el inicio que es promover una cultura de paz y nosotros dijimos aquí en Miguel Hidalgo que primero son las mujeres y las jefas de familia para hacer el piso más parejo y acabar con la violencia de género, es también acabar con la violencia en los hogares y acabar con los entornos violentos que sufren las niñas y los niños”, destacó.

Durante la firma, la diputada Laura Álvarez destacó la importancia de que distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y las comunidades escolares trabajen de manera conjunta para atender los retos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en un mundo cada vez más complejo y digital, al tiempo que lamentó que en el Congreso de la CDMX no exista un compromiso para ayudar a las escuelas públicas.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firma el Convenio 'Escuelas Positivas' con el eLab y la diputada Laura Álvarez Soto para llevar salud emocional a escuelas de la demarcación. ı Foto: Alcaldía MH

“Hoy ponemos el ejemplo en Miguel Hidalgo en donde la familia es importante, no solamente en un tema de subsidios o apoyos económicos en donde si una familia emocionalmente no está bien no está bien la comunidad, donde los niños hoy no tienen una cabida, no tienen atención psicológica, no tienen espacios públicos en esta ciudad aptos, donde las estancias ya no son de tiempo completo”, dijo.

Por su parte, Diana Victoria Sandoval Ruíz, directora de la división de educación positiva de eLab celebró la firma de este convenio con la alcaldía Miguel Hidalgo al señalar que en el mundo, uno de cada siete adolescentes padece un trastorno psicológico, siete de cada 10 sufren bullying escolar y es el suicidio la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

“Tenemos que reconocer que la educación es importante que se tome en cuenta cada una de las áreas del estudiante, no solamente el aprendizaje, no solamente si tiene los recursos necesarios para poder estudiar, sino que tenga esa sanidad en su mente, en sus emociones y en su entorno”, precisó.

Con este convenio también se anunció la conformación del Grupo de Trabajo por las Escuelas Positivas, integrado por autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que dará seguimiento y continuidad a las acciones implementadas para asegurar que el modelo crezca y beneficie a toda la comunidad escolar.

Durante la firma estuvieron presentes por parte de la alcaldía, Carlos Gelista, Director General de Desarrollo Social; Juan Pablo Gutiérrez, Director de Desarrollo Humano; Marcela Gómez Zalce, Comisionada en Seguridad Ciudadana, Sandra Martínez, Subdirectora de Servicios Educativos, así como los concejales. Por el Congreso de la CDMX, asistió Alan Adame, Secretario Técnico de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

