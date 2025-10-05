Morena denunciará ante el Tribunal de Disciplina Judicial a juez que frenó Utopía en Cuajimalpa

En la imagen, autoridades de CDMX exponen ante vecinos de Cuajimalpa el proyecto de la Utopía.

Diputados de Morena anunciaron que van a presentar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra el juez Ulises Oswaldo Rivera González por haber echado abajo la consulta ciudadana para la construcción de la Utopía Cuajimalpa.

En la conferencia “La Chilanguera”, la diputada Brenda Ruiz y el diputado Paulo Emilio García acusaron de corrupción al juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, y de favorecer intereses privados en distintos casos.

“Es el mismo juez del caso de Trepi que quiso obligarnos a las y los diputados a entregar el bosque de Chapultepec. El mismo juez que amparó a una minera canadiense. El mismo juez que ya también había otorgado amparos a Genaro García Luna. Revisando sus sentencias hay un historial negro. No nos vamos a dejar y nos vamos a ir en el Tribunal de Disciplina Judicial contra este juez corrupto”, dijo la diputada Ramírez

Rivera González fue el juez que en 2023 ordenó al Congreso de la Ciudad de México modificar el uso de suelo en un predio de Montes Apalaches de media hectárea del Bosque de Chapultepec para que la Inmobiliaria Trepi construyera torres residenciales.

En aquel caso, el Congreso fue obligado a cambiar el uso de suelo del terreno bajo amenaza de multas y sanciones si no cumplía con la orden judicial.

Fue también el juzgador quien otorgó a la minera canadiense First Majestic Plata la primera suspensión judicial en el país contra la Ley Minera bajo la consideración de que la compañía tenía en trámite solicitudes de concesión ante la Secretaría de Economía y que la medida cautelar “no causa perjuicio al interés social”.

Ahora, el problema fue que concedió una suspensión definitiva contra la consulta vecinal que avaló la construcción de la Utopía en la alcaldía Cuajimalpa, uno de los proyectos impulsados por el gobierno capitalino.

“Se llevó a cabo la consulta para la Utopía en Cuajimalpa y un pequeño grupo se opuso porque no le convenía sus intereses y se amparó. ¿Y qué creen? Para no variar, uno de estos típicos jueces corruptos del anquilosado y pasado poder judicial les dio un amparo [Ulises Oswaldo Rivera González]”, dijo la diputada Ramírez

Según lo determinado por el juez, la consulta ciudadana realizada en la zona no cumple con los criterios legales y deberá repetirse, pese a que, según los legisladores, los vecinos se habían pronunciado a favor del proyecto.

