Da BJ contrato de 50 mdp en concurso simulado

Simulan licitación y Luis Mendoza da a empresa contrato de 50 mdp en la BJ

La administración del panista Luis Mendoza, en la alcaldía Benito Juárez, dio un contrato por casi 50 millones de pesos a Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., para bachear las calles de la demarcación; sin embargo, dicha licitación fue simulada, pues la única competencia que tuvo esta empresa para conseguir el contrato fueron dos firmas hermanas: Crolsa, S.A. de C.V., y Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V.

El 2 de junio de 2025, la demarcación lanzó la Licitación Pública Nacional 30001118-001-2025 “Bacheo tradicional de vialidades secundarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez”.

Un par de semanas después se presentaron tres empresas para competir en el concurso abierto: Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., Crolsa, S.A. de C.V., y Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V.

La propuesta elegida por la Dirección General de Administración y Finanzas fue la menos costosa, la cual corresponde a Innovación de Proyectos Terra, por un monto de 49 millones 970 mil pesos, se lee en el acta de fallo de la licitación, disponible para su consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las ofertas de Crolsa, S.A. de C.V., y Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V., de 49 millones 985 mil y 50 millones 124 mil pesos, respectivamente, fueron descartadas únicamente, porque “presentan un presupuesto que no es conveniente para la alcaldía”. Esto, a pesar de que sólo superan por 15 y 154 mil pesos a la propuesta ganadora. Además de que no es público el presupuesto base asignado para el bacheo.

6 mil 900 baches ha arreglado la alcaldía desde julio

Registros mercantiles y de otras contrataciones, analizados por La Razón, revelan que las tres empresas que compitieron en el concurso están conectadas entre sí, a través de representantes y apoderados legales y socios fundadores de estas compañías.

La simulación de competencias es ilegal, ya que el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios prohíbe que las instituciones y gobiernos de todos los niveles reciban propuestas o dé contratos a empresas que comparten socios o representantes legales, cuando éstas coinciden en una licitación.

Quien presentó la oferta de Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., fue Erendari Ponce Aguilar, quien representó a esta firma antes, en otra licitación para acondicionar inmuebles de la alcaldía Benito Juárez, el 9 de agosto de 2024.

Sin embargo, un día antes, el 8 de agosto, Ponce Aguilar firmó como representante legal de Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., para un concurso para rehabilitar calles en Venustiano Carranza; es decir, ambas empresas comparten la misma representante.

El representante de Crolsa, S.A. de C.V., para el bacheo en Benito Juárez fue Alejandro Vázquez Pineda, quien en noviembre de 2022 había participado como representante legal de Innovación de Proyectos Terra en otra licitación de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Por otra parte, Simetría Axial Constructiva fue representada por Carlos Galicia Rodríguez, quien es socio fundador. Pero, a la vez, Galicia Rodríguez fue apoderado legal en octubre de 2022 de Crolsa, S.A. de C.V. Así lo muestra un oficio de la Alcaldía Álvaro Obregón hacia esta firma, recibido por Galicia Rodríguez.

Otras personas conectan ambas empresas, como Aldo Iván Gómez Castruita, quien de 2022 a 2024 fue representante de la asamblea de socios de Innovación de Proyectos Terra y en 2023 fue apoderado legal de Crolsa, S.A. de C.V., para una contratación en Venustiano Carranza.

Juan Eduardo Rosas Legaria fue apoderado legal de Terra en 2022, pero actualmente se presenta en LinkedIn como trabajador de Crolsa, S.A. de C.V.

Estas tres empresas forman parte de una red que abarca al menos otras seis empresas contratistas en la Ciudad de México: Grupo IWC de México, S.A de C.V., Constructora GrupiusCDMX, S.A. de C.V., Innovaciones Continentales, S.A. de C.V., Rustilt, S.A. de C.V., Market Trend México, S.A. de C.V., y Museal, S.A. de C.V.

Los 50 millones entregados en Benito Juárez es el contrato más caro entregado por la administración de Luis Mendoza. El 27 de junio de 2025, la alcaldía firmó un contrato con Innovación de Proyectos Terra. Del primero de julio al 15 de octubre de este año la empresa realizaría el bacheo en las vialidades secundarias de la demarcación.

Meses antes, el 13 de enero de 2025, la alcaldía Benito Juárez le había entregado dos contratos públicos a Crolsa, S.A. de C.V., vía adjudicación directa.

Los convenios consisten en la adquisición de material de limpieza y el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de la demarcación. Ambos son abiertos, por un monto total de 80 mil pesos, como mínimo, y máximo 800 mil pesos.

Este diario buscó a la alcaldía Benito Juárez para conocer su postura, si revisará la licitación y entrega de contrato por bacheo, así como otros convenios otorgados a esta red empresarial; no obstante, si bien existió comunicación, al cierre de esta edición no hubo una respuesta sobre el tema.

La problemática de los baches en las calles de vías secundarias de la alcaldía Benito Juárez, cuya responsabilidad es de la administración de Mendoza Acevedo, afecta tanto a los vecinos como a quienes transitan por esta zona de la ciudad.

Al respecto, el alcalde echó a andar en julio pasado el Plan Cero Baches para atender esta problemática en las 56 colonias de la demarcación.

El pasado 27 de septiembre Mendoza Acevedo, prometió eliminar los desperfectos en el asfalto. Hasta esa fecha reportó la atención de más de seis mil 900 baches en 43 colonias.

