Metro CDMX: ¿Cuál será el horario especial de este 1 de mayo?

El viernes 1 de mayo del 2026 es un día feriado oficial, por lo que las y los trabajadores cuentan con un día libre establecido en la Ley Federal del Trabajo, por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

Debido a esto muchos negocios, escuelas públicas y privadas, y dependencias gubernamentales cuentan con horarios especiales o con suspensión oficial de labores.

En el artículo número 74 de la Ley Federal del Trabajo se estable que las y los trabajadores no están obligados a laborar en los días de asueto que se emiten como oficiales cada año.

Metro Línea 9 ı Foto: Cuartoscuro

Horario del Metro CDMX 1 de mayo

Debido a que el viernes 1 de mayo es un día de asueto oficial, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) emitió una tarjeta informativa este lunes en la que señala un cambio de horario de servicio.

En dicha tarjeta se informa que el Metro ofrecerá servicio en un horario establecido para los días festivos, por lo que se comenzarán las operaciones a partir de las 07:00 horas hasta las 24:00 horas.

Además, durante este día se habilitará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las y los usuarios podrán ingresar sus bicicletas a las estaciones y trasladarse dentro de las instalaciones del Metro.

Comunicado del Metro ı Foto: Redes Sociales

Precisaron que quienes se transporten con sus bicicletas en el Metro deberán “esperar el arribo del tren junto a la pared del andén, abordar preferentemente en los extremos de los vagones”

También pidieron que quienes decidan ingresar con bicicletas al Metro este viernes 1 de mayo eviten obstruir el cierre de puertas o el flujo de otras personas usuarias, y se hizo incapié en que no deben circular a bordo de su biclicleta dentro de las instalaciones.

Se recomienda a aquellos usuarios que deban utilizar el Metro como medio de traslado este 1 de mayo tomar precauciones y anticipar sus recorridos para evitar contratiempos y llegar bien a sus destinos.

Tu bici viaja en Metro ı Foto: Redes Sociales

El Metro cuenta con servicio de Biciestacionamiento en las siguientes líneas y estaciones:

Línea 1: Insurgentes, Sevilla, Chapultepec.

Línea 2: Tacuba, Tasqueña, Ermita.

Línea 3: Deportivo 18 de Marzo, Universidad, Zapata, Tlatelolco.

Línea 4: Martín Carrera.

Línea 6: El Rosario, Deportivo 18 de Marzo, Martín Carrera.

Línea 7: Auditorio, El Rosario, Tacuba

Línea 8: Atlalilco.

Línea 9: Velódromo, Pantitlán.

Línea A: Pantitlán.

Línea 12: Ermita, Mixcoac, Atlalilco, Tláhuac, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Mexicaltzingo, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, 20 de Noviembre, Insurgentes Sur.

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