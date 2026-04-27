Mauricio Tabe urge a duplicar Presupuesto Participativo en CDMX con el programa 'Peso a Peso’.

A unos días de que se vote el Presupuesto Participativo 2026-2027, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, instó a aplicar el programa Peso a Peso en todas las alcaldías de la Ciudad para duplicar el Presupuesto Participativo, que en esta demarcación ha beneficiado a cerca del 50 por ciento de las colonias.

En conferencia de prensa, llamó al Congreso de la Ciudad de México a que este programa se convierta en ley para que pueda aplicarse en toda la Ciudad de México en beneficio de la población capitalina.

Indicó que el Presupuesto Participativo no es un formato, una simple decisión o una mera consulta, sino una forma de dar voz y hacer realidad los proyectos de la gente, atendiendo sus verdaderas necesidades.

Agregó que el programa Peso a Peso es patrimonio ya de esta demarcación, pues en lo que va de su administración cerca del 50 por ciento de las colonias se han beneficiado con obras de mayor calado, convirtiéndose en un instrumento de cambio.

“Los vecinos son los que deben decidir en dónde se asignan los recursos y cuáles son las obras más relevantes, qué es lo que más necesita la colonia y lo que más requieren los vecinos. El Presupuesto Participativo no debe ser visto como un trámite, sino como un instrumento que le da poder al vecino en la colonia para cambiar su realidad”.

El Presupuesto Participativo no es un trámite: es poder ciudadano para que vecinas y vecinos cambien su entorno.



Así se han sumado esfuerzos para mejorar nuestras calles: más iluminación, repavimentación, nuevas banquetas y más.



🗓️Este 3 de mayo los invitamos a hacer valer su… pic.twitter.com/ABeelKitU2 — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) April 27, 2026

Por ello, invitó a las y los vecinos a participar el próximo domingo 3 de mayo en la elección donde se votará el PP 2026-2027 y las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) para defender los intereses de las colonias y a quienes serán sus representantes ciudadanos.

“Buscamos que los proyectos sean para generar bienes públicos, que beneficien a la comunidad. En Miguel Hidalgo acabamos con esa privatización de los recursos de los Presupuestos Participativos, porque se acuerdan que antes eran un botín político para pagar favores y se lo repartían entre unos cuantos, cercanos al líder político que servía al gobierno”.

Por su parte, Javier Bernal, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, dijo que en Miguel Hidalgo se están destinando 120 mdp al PP 2026, por lo que para la elección del próximo domingo, serán votados mil 219 proyectos (654 para el 2026 y 565 para el 2027), en diferentes rubros como obras, desarrollo urbano, servicios urbanos, medio ambiente, entre otros.

Recordó que el programa Peso a Peso se aplica en los casos donde los vecinos deciden invertir el PP en proyectos que impactan a la comunidad entera como son la repavimentación, el alumbrado y el arreglo de banquetas.

Por otro lado, el alcalde resaltó los resultados de la ENSU, con los que se consolida Miguel Hidalgo como segunda alcaldía más segura en toda la Ciudad, donde el 63 por ciento de los vecinos se siente seguro, lo que “no es casualidad, porque se le ha apostado al tema y a la iluminación.

Asimismo, celebró que las cinco alcaldías gobernadas por la oposición sean la “punta de lanza” en garantizar la paz de la población en la Ciudad de México.

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JVR