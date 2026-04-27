Javier López Casarín rinde protesta como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, rindió protesta este lunes 27 de abril como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC).

En su toma de protesta, el edil comentó que la dirección de la asociación demanda resultados y un compromiso permanente con la gente.

“Hoy tenemos un compromiso histórico: consolidar lo alcanzado y proyectarlo hacia el futuro. Sabemos que aún hay brechas que acortar y por eso es momento de fortalecer desde lo local”, expresó López Casarín.

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El nuevo presidente de la AALMAC expuso que trabajará bajo cuatro ejes: atender las desigualdades territoriales, impulsar la inclusión social y consolidar sistemas de cuidados; seguridad, gobernanza y construcción de territorios de paz; innovación y fortalecimiento de la gestión local, así como sostenibilidad ambiental.

Javier López Casarín, acalde de Álvaro Obregón y presidente de la AALMAC. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó que el puesto que ocupará Javier López Casarín es fundamental, ya que una asociación encargada de orientar a gobiernos locales para la mejora de la gestión pública es el primer paso para establecer contactos un vínculo entre el pueblo y la federación.

“Estoy segura de que Javier hará un buen trabajo. Es una persona seria y comprometida no solo con su alcaldía, sino con el proyecto de transformación que desde la AALMAC, inicia de abajo hacia arriba”, manifestó.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Luis Olivera / La Razón

Al margen de lo anterior, durante este evento también se renovó toda la mesa directiva de la AALMAC, la cual apoyará al nuevo director de la asociación en sus labores.

Al evento también asistieron el subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza; la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo; el coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, entre otros.

La AALMAC es una agrupación de gobiernos de izquierda y progresistas fundada en 1997. Su objetivo es fortalecer las facultades de los ayuntamientos, mejorar sus capacidades de administración y servicios, además de actuar como puente entre los gobiernos municipales, estatales y federal.

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cehr