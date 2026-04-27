Jesús Sesma se destapa como candidato del PVEM para contender por Jefatura de Gobierno de CDMX

Jesús Sesma, presidente del Congreso de la Ciudad de México y dirigente del Partido Verde Ecologista de México Verde en la capital, aceptó contender por la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Acepto el reto para 2030. Aquí nadie se raja, aquí nadie se raja. Aquí el Partido Verde crece. El Partido Verde va a ganar”, expresó Jesús Jesús Sesma.

Las declaraciones de Jesús Sesma se dan en el marco de la presentación del proyecto “Guardianes Verdes” dando el banderazo de salida a sus primeros cinco mil ciudadanos como parte de su estrategia electoral para 2027 en la CDMX.

Jesús Sesma se posiciona como el primer perfil que hace públicas sus intenciones para el 2030.

Jesús Sesma ha hecho su carrera política en el Partido Verde donde ha fungido como consejero y ocupado secretarías como la de Comunicación.

🟢Jesús Sesma, presidente del Congreso de la CDMX y dirigente del Verde en la capital, aceptó contender por la Jefatura de Gobierno en 2030, tras el reto lanzado por Arturo Escobar.pic.twitter.com/FgCC5rID1m — Azucena Uresti (@azucenau) April 27, 2026

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