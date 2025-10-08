Repavimentan 69 vías primarias de la capital

Trabajadores reparan un bache en Eje 3 Oriente, el 20 de agosto pasado.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el programa Cualli Ohtli para repavimentar 69 vialidades primarias de la Ciudad de México entre octubre de este año y mayo de 2026.

La inversión bianual será de dos mil 600 millones de pesos y contempla la repavimentación de 250 kilómetros lineales que equivalen a más de nueve mil 200 metrobuses en fila.

El Dato: La repavimentación de 69 vías primarias equivale a la distancia que existe entre la Ciudad de México a Querétaro, Salamanca, Guanajuato y Xalapa.

“Cualli Ohtli, que significa Buen Camino, implica la inversión en la transformación de una de las infraestructuras más importantes que tiene la ciudad, que justamente son sus grandes avenidas”, puntualizó la mandataria local.

De acuerdo con la autoridad, el plan iniciará las obras hoy en avenida Constituyentes, desde la entrada a la ciudad hasta Periférico, y el jueves 9 de octubre en Paseo de la Reforma, en el tramo del kilómetro 13 a Periférico.

15 Vialidades han sido intervenidas mediante dos programas de bacheo

416 Maquinarias trabajarán a lo largo de estos meses en vías primarias

Para los trabajos, 80 por ciento del asfalto provendrá de la Planta Productora de Asfalto, ubicada al sur de la ciudad, y 20 por ciento de otros proveedores.

La repavimentación se llevará a cabo durante las noches para reducir las afectaciones viales, además, los trabajadores contarán con apoyo de la Policía de Tránsito.

Entre las 69 vialidades que, en varios de sus tramos, recibirán el programa están, Periférico, Calzada de Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán, Calzada Ignacio Zaragoza, Gran Canal, Circuito Interior, Paseo de la Reforma y Constituyentes.

Cualli Ohtli será un programa anual, se hará entre los meses de octubre y mayo, con el fin de evitar las lluvias y reparar los daños dejados por las mismas.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que el programa contará con 52 trenes de trabajo que operarán de noche, cada uno integrado por ocho maquinarias indispensables para la tarea.

“Una perfiladora, una pavimentadora, un compactador neumático, un rodillo compactador, una barredora, una petrolizadora, una pipa de riego y una retroexcavadora. Esas ocho maquinarias es lo que integra un tren de pavimentación”, explicó Basulto Luviano en conferencia.

El funcionario mencionó que el Gobierno capitalino adquirirá para este diciembre cinco trenes propios para realizar repavimentaciones por administración directa, así los tendrá a la mano sin necesidad de rentar.

Por último, anunció que evalúan la posibilidad de instalar una nueva planta de asfalto en la zona oriente con el fin de disminuir el tiempo en los trayectos de la actual planta en el sur al resto de la Ciudad de México.

Debido a que este programa sólo atacará las vías primarias, las 16 alcaldías de la capital deberán usar sus propios recursos para bachear o repavimentar las vialidades secundarias de la ciudad.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, esto es posible, porque la inversión pública incrementó 17 por ciento y las alcaldías reciben más de cuatro mil millones de pesos adicionales, de los cuales mil 400 millones están etiquetados para obras urbanas, como bacheo y repavimentación.