Clima CDMX HOY 23 de marzo: Estas son las alcaldías con alerta por frío

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, este domingo se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas, así como la posible caída de granizo en el centro del país.

Para este lunes 23 de marzo se espera que día inicie con el cielo despejado y presencia de bruma, por lo que habrá un ambiente fresco y frío en las zpnas altas del Estado de México.

Por la tarde se espera que el ambiente se templado con cielo medio nublado a nublado, por lo que también hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en el Edomex y la CDMX.

Clima CDMX y Valle de México 23 de marzo ı Foto: SMN

Dacuerdo con el pronóstico del SMN se espera que la temperatura máxima estimada en la Ciudad de México sea 22 a 24 grados celsius, mientras que la temperatura mínima estimada en la capital será de 7 a 9 grados celsius.

Para este 23 de marzo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla para tres alcaldías, en las que se esperan bajas temperaturas de entre 4 a 6 grados celsius.

La alerta se emitió para las 02:00 a las 08:00 horas del lunes para las siguientes alcaldías:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Alerta por frío CDMX 23 marzo ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Además, también se emitió alerta aamarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes en la alcaldía Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.

Pronóstico del clima 23 de marzo

Se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en lo estados ubicados al occidente y sur de la República mexicana, y posible caída de granizo en el centro y oriente, con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Se espera que la onda de calor continúe en el suroeste de Chihuahua, el norte y suroeste de Durango, el este Sinaloa, el centro de Jalisco, el este de Colima, el centro y sur de Guerrero, el sur y este de Oaxaca, y en Sonora.

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

También se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 23 de marzo ı Foto: Especial

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