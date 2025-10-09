‘Hoy Coyoacán es una alcaldía más segura’, coinciden Clara Brugada y Giovani Gutiérrez.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara BrugadaMolina y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informaron que hoy esta demarcación es más segura pues la incidencia delictiva de alto impacto disminuyó un 27 por ciento gracias al trabajo coordinado y a la colaboración con las Fuerzas Federales.

Fue durante la inauguración del primer módulo de seguridad, de 500 que se recuperarán en la capital del país, en donde ambos funcionarios destacaron los resultados de un año de trabajo y en donde, de pie, asistentes e invitados al acto en la colonia Hermosillo, aplaudieron el trabajo de los elementos de seguridad, especialmente de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ante la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján; el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho y el coordinador general del gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales, el alcalde Giovani Gutiérrez dijo:

TE RECOMENDAMOS: Prioriza la vigilancia Refuerzan seguridad en Aguascalientes con operativos coordinados y vigilancia en municipios

“Hemos bajado el índice delictivo y es gracias a que, con la Jefa de Gobierno, nos sentamos a revisar y ella personalmente analiza cada uno de los rubros que hay y establecemos la estrategia, por ejemplo: el casa por casa que nos instruyó, el patrullar más, el estar afuera de las escuelas, mercados, de las plazas comerciales, de nuestra máxima casa de estudios (UNAM). Por eso hemos consolidado el que vayamos a la baja en el índice de inseguridad. Todo ello es gracias a la estrategia de la Jefa de Gobierno, para que sea posible”.

Clara Brugada, quien destacó la disposición del gobierno de Gutiérrez Aguilar para trabajar en coordinación, dijo a su vez:

“Quiero compartirles un dato importante y me da gusto decirlo: En Coyoacán, se redujo 27% la incidencia delictiva. Un 27 por ciento. Eso significa que han bajado los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, las lesiones por disparo de arma de fuego, el robo de vehículos, el robo a transeúntes con violencia, los delitos que tienen violencia y afectan a la población”.

Acompañamos a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y autoridades de distintos órdenes, a inaugurar el módulo de seguridad número 16, en la colonia Hermosillo. En #Coyoacán seguimos dando resultados, la incidencia delictiva ha disminuido en 27%. Este es el reflejo del… pic.twitter.com/BmBtWcmRTO — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) October 10, 2025

Brugada Molina explicó que, en 2024, hubo mil 870 carpetas de investigación en Coyoacán y hoy, de mil 870, pasó a mil 40. Disminuyó más del 27%. Eso nos da gusto. Nos da gusto que estén resultando las estrategias y que tengamos a un gran equipo de seguridad también en Coyoacán. “Con ello quiero agradecerles todo lo que hacen, todos los días, por los habitantes de la alcaldía de Coyoacán”, le externó a los representantes del tema de seguridad.

Al comentar que el 2026 es un año trascendental para Coyoacán, pues tendrá lugar la Copa Mundial de Fútbol, ambos funcionarios indicaron que las tareas de seguridad se van a redoblar para tranquilidad de quienes viven y visitan esta demarcación donde se encuentra el estadio Azteca/Banorte.

“Estamos seguros de que seguiremos yendo a la baja con todos nuestros mandos y compañeros policías y con todas estas estrategias y todo lo que se hace con la Jefa de Gobierno, por eso en Coyoacán, estamos y seguimos imparables”, indicó el alcalde.

En @Alcaldia_Coy inauguramos un nuevo Módulo de Seguridad como parte del programa para instalar más de quinientos en la #CapitalDeLaTransformación.



Durante años muchos estuvieron abandonados y hoy los recuperamos para que haya presencia policial permanente y una atención cercana… pic.twitter.com/9pw0Q4WD0c — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 10, 2025

Giovani Gutiérrez agradeció el apoyo de la Marina, la Guardia Nacional, la Defensa, la SSC y la Jefa de Gobierno, así como la asignación de más patrullas para la demarcación, mientras que la Jefa de Gobierno dijo que Coyoacán tendrá miles de cámaras más después de las 30 mil que se adquirieron para la Ciudad de México, la cual será la más videovigilada, por encima de urbes como Nueva York.

También asistieron al evento, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano y el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX Salvador Guerrero Chiprés.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR