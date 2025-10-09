Refuerzan seguridad en Aguascalientes con operativos coordinados y vigilancia en municipios.

Integrantes de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, intensificaron patrullajes y la instalación de puntos de control en carreteras, caminos rurales y brechas de terracería, especialmente en los municipios de El Llano, Asientos, Calvillo, San José de Gracia, Cosío y Aguascalientes.

Esto, como parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, estrategia permanente que prioriza la vigilancia en las fronteras del estado, así como en puntos clave de zonas urbanas y rurales.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, destacó que también se cuenta con el apoyo aéreo del helicóptero Fuerza Uno, que sobrevuela todo el estado para reforzar la vigilancia. Además, se intensificó la revisión de vehículos en las cinco Puertas de Seguridad, que utilizan inteligencia artificial y cámaras para el reconocimiento facial y de placas.

“Esta vigilancia constante permite controlar los accesos al estado y mantener la presencia de fuerzas del orden en puntos clave”, enfatizó Martínez Romo.

Finalmente, indicó que, a través de estas acciones, se reafirma el compromiso de la administración estatal con la prevención del delito, mediante operativos constantes y coordinados que garanticen la tranquilidad de las y los aguascalentenses.

