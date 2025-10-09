Presentan empresarios a Américo Villarreal megaproyecto inmobiliario y comercial.

Como resultado de la confianza en el desarrollo económico y comercial que se registra en Tamaulipas, ejecutivos de JA Group, Fibra Shop y Grupo Link, presentaron este jueves ante el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, el proyecto Ágora I Urban District, un gran plan inmobiliario y comercial de vanguardia que prevé, en su primera etapa, una inversión de más de 5 mil millones de pesos y la generación de más de 2,500 empleos directos, a realizarse en la ciudad de Nuevo Laredo.

Durante la reunión en el Salón Benito Juárez, de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal junto con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar y la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio la bienvenida a este nuevo desarrollo arquitectónico y comercial que contribuirá a detonar el crecimiento y la consolidación de esta ciudad fronteriza como epicentro del impulso económico y social del norte de Tamaulipas.

El gobernador destacó ante los directivos empresariales, la presencia de Ninfa Cantú Deándar y de Carmen Lilia Canturosas, a quienes reconoció como dos destacadas neolaredenses que siempre se preocupan por promover proyectos que permitan el bienestar de su ciudad y de Tamaulipas.

JVR