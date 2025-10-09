Juez vincula a proceso a víctima de fraude y el momento se vuelve viral | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que un juez de Aguascalientes vincula a proceso a una víctima de fraude por error, lo que desató muchos comentarios al respecto.

El juez, Claudio Azul Bañuelos, se hizo viral en redes sociales luego de que comenzara a difundirse un video en el que este vincula a procero a quien fuera víctima de fraude.

En este video puede observarse que durante una videollamada el juez de Aguascalientes, Claudio Azul comienza a ponerse nervioso luego de dictar la sentencia en contra de Victor Manuel, pues este fue interrumpido por una voz femenina, y posteriormente dos voces masculinas le señalan que la persona a quien acababa de sentenciar era la víctima del delito, y no quien lo había cometido.

“En consecuencia y con fundamento en lo establecido en el artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve lo siguiente: Primero, que siendo las 13 horas con 44 minutos, del día 26 de septiembre del 2025, se decreta auto de vinculación en contra de Victor Manuel por el delito de fraude.” dice el juez antes de ser interrumpido.

Ante este señalamiento, el juez pide disculpas y corrige el nombre de quien cometiera el delito, Mario Alberto “N”, y posterior a eso continúa dictando sentencia con una notoria voz nerviosa y una expresión de posible incomodidad.

¿Quién es el juez Claudio Azul Bañuelos?

Claudio Azul Bañuelos Jurado es un juez de Aguascalientes, quien con tan sólo 24 años de edad tomó protesta como juez penal del nuevo Poder Judicial del estado.

El pasado 21 de agosto durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes expidió y entregó las constancias de las personas juzgadoras de primera instancia en materia penal del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Claudio Bañuelos, el juez más joven de Aguascalientes ı Foto: Redes Sociales

Aunque su nombramiento tuvo dificultades durante el proceso de designación luego de que se diera una controversia por la entrega de constancias, en las que este y otros aspirantes a formar parte del Juzgado de Oralidad Penal se vieron afectados, este joven abogado logró conseguir la plaza de Juez Penal en Aguascalientes.

Una de las razones por las cuáles Claudio Bañuelos decidió integrarse al Poder Judicial de Aguascalientes es la falta de personal capacitado dentro del sistema judicial, así como la modernización del sistema penal.

En una entrevista del podcast Metropolitano, en el que le cuestionaron sobre los posibles comentarios que podrían surgir debido a su corta edad, Claudio dijo que aunque tuviera 23 años en el momento que participó en la candidatura, no había dejado de trabajar y prepararse académicamente.

Además, señaló que si él se desepeñaba adecuadamente en su labor como Juez Penal, en caso de quedar seleccionado, esto marcaría un precedente para que las personas que se encuentran dentro del sistema penal tuvieran más apertura a que se volteara a ver a las juventudes para formar parte de cualquier institución pública o privada.