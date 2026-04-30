Rescate de burra de fosa sanitaria en Saltillo se vuelve viral | FOTOS

Este martes se registró un hecho un tanto inesperado alcanzó viralidad rápidamente en redes sociales, pues lograron rescatar con éxito a una burra que se encontraba en una fosa sanitaria.

En redes sociales la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo compartió fotografías del momento en el que elementos del Cuerpo de bomberos de Saltillo lograron rescatar a una burrita.

De acuerdo con la publicación, este rescate realizado el martes 28 de abril se logró con ayuda de los vecinos del Ejido Guadalupe Victoria, en coordinación con las autoridades.

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Rescate de una burra en Saltillo ı Foto: Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo señala que la burrita cayó en la fosa sanitaria, por lo que las maniobras de rescate se realizaron de manera inmediata con equipo especializado.

Asimismo, señaló que el apoyo de la comunidad del Ejido Guadalupe Victoria fue clave para que se lograra rescatar a la burrita y ponerla a salvo sin que esta presentara lesiones de gravedad.

Rescate de una burra en Saltillo ı Foto: Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo

¿El burro mexicano es una especie en peligro de extinción?

El burro mexicano es una especie doméstica resistente que ha formado parte importante en la historia, no sólo de México, pues incluso durante las épocas navideñas este animal forma parte de los nacimientos católicos que se colocan en los hogares.

Actualmente este animal; que perteneciente a la familia de los équidos, se encuentra en peligro de extinción, pues su población ha ido disminuyendo hasta en un 75 por ciento durante los últimos 30 años.

Debido a esto, asociaciones civiles como Burrolandia México A.C. se dedican al cuidado y protección del burrito mexicano, incluyendo el rescate de esta especie que en ocasiones es destinada a actividades de trabajo pesado.

Ejemplar rescatado por Burrolandia México ı Foto: Burrolandia México

En 2019 Ciencia UNAM realizó una publicación en la que señalaba que en 2017 existían 3 millones 200 mil burros en México, de acuerdo con datos obtenidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En la publicación “Morfometría, salud y uso del burro del Golfo de México” de la FAO se comparte que los burros son una especie importante para las comunidades rurales de México.

Esto, debido a “su utilidad”, por lo que son importantes para actividades de campo, carga y transporte de las personas que residen en dichas comunidades dentro de la República mexicana.

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