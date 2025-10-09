Intento de toma en la Facultad de Derecho de la UNAM: revelan rostro de encapuchado del Bloque Negro |VIDEO

La Facultad de Derecho de la UNAM vivió momentos de tensión el pasado 8 de octubre, cuando un grupo de personas encapuchadas intentó ingresar y tomar por la fuerza las instalaciones. Estudiantes y personal administrativo se opusieron al ingreso no autorizado, logrando impedir que la situación escalara a un conflicto mayor.

Tras los hechos, en redes se compartió una imagen que muestra el rostro de uno de los encapuchados involucrados, identificado como parte del denominado “Bloque Negro”, colectivo que ha participado en diversas movilizaciones estudiantiles y actos de protesta en distintas instituciones educativas de la Ciudad de México.

La publicación generó diversas reacciones, ya que mientras algunos consideran que mostrar el rostro de los involucrados contribuye a la transparencia y seguridad, otros advierten sobre los riesgos legales y éticos de exponer públicamente a personas involucradas en protestas.

El intento de toma ocurrió en un contexto de tensión dentro de la Facultad de Derecho. Antes del incidente, se realizó una consulta interna entre estudiantes para decidir si se suspendían las actividades académicas, con un resultado mayoritariamente en contra de la suspensión.

Además, se llevaron a cabo mesas de diálogo entre autoridades y representantes estudiantiles, en las que se revisaron pliegos petitorios y se acordó un seguimiento para evaluar el cumplimiento de las demandas planteadas en un plazo de 15 días.

Reacciones y debate sobre las protestas

El hecho ha generado un amplio debate sobre el derecho a la manifestación y las formas de protesta dentro de la universidad. Mientras algunos defienden estas acciones como herramientas legítimas para expresar demandas, otros cuestionan los métodos empleados por ciertos grupos y su impacto en la convivencia y el orden dentro de la institución.

La comunidad universitaria ha seguido de cerca las investigaciones que se realizan sobre el incidente, mientras se tiene una actualización sobre los hechos y las reacciones que se han generado a raíz del intento de toma.

