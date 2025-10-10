Línea A del Metro CDMX reanuda servicio completo tras suspensión por lluvias

Reabren la Línea A del Metro tras inundación que dejó sin servicio varias estaciones

Tras la suspensión parcial del servicio debido a las fuertes lluvias en la zona oriente de la Ciudad de México, la Línea A del Metro CDMX, que conecta Pantitlán con La Paz, reanudó operaciones en su totalidad la noche del 10 de octubre de 2025.

La interrupción afectó principalmente el tramo de Guelatao a La Paz, mientras que desde la tarde el servicio funcionaba de manera provisional entre Pantitlán y Guelatao.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que el personal del Metro trabajó de manera intensa en labores de bombeo y desazolve para retirar el agua acumulada en las vías y garantizar la seguridad de los usuarios. Gracias a estas acciones, a las 21:30 horas se pudo restablecer la operación completa de la línea, permitiendo que miles de usuarios retomarán su trayecto normal sin contratiempos.

🟢Línea A.



Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de bombeo y desazolve de agua derivado de las intensas lluvias en la zona oriente.



— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 11, 2025

Durante la suspensión, las autoridades implementaron medidas de apoyo para los pasajeros. Se habilitó un servicio gratuito de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Guelatao y Santa Marta, para facilitar la movilidad de quienes dependían de la línea afectada.

Además, se mantuvieron avisos constantes a través de redes sociales y medios de comunicación para informar sobre los avances en los trabajos de desazolve y las condiciones del servicio.

Precaución ante lluvias intensas

La interrupción del servicio recordó la vulnerabilidad de algunas secciones de la infraestructura del Metro ante precipitaciones intensas, especialmente en la zona oriente de la ciudad.

Por ello, el STC Metro recomendó a los usuarios estar atentos a posibles avisos y considerar rutas alternas en caso de que se presenten nuevas lluvias que afecten la operación de la línea.

Con la reanudación del servicio, la Línea A vuelve a operar con normalidad, garantizando la conectividad entre Pantitlán y La Paz, una de las rutas más concurridas de la capital.

Las autoridades del Metro reiteraron su compromiso de mantener un monitoreo constante y de actuar con rapidez ante cualquier eventualidad, para ofrecer un transporte seguro y eficiente a los ciudadanos.

