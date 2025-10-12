Clara Brugada destaca reducción de delitos y feminicidios en la CDMX

Durante su primer Informe de Gobierno, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, destacó los logros que se han tenido en temas de seguridad en la capital.

La jefa de gobierno destacó que la Ciudad de México fue la pimera entidad en reforma el Código Penal en materia de extorsión para aumentar las penas, así como sancionar no sólo el delito de extorsión sino también la tentativa.

Debido a esto, apuntó que los registros de denuncias en temas de extorsión que estaban subregistrados debido al miedo que sentía la población para denunciar, actualmente son registrados, por lo que se ha detenido un 65 por ciento más de personas por el delito de extorsión durante el 2025, en comparación con el año anterior.

En cuanto a violencia en contra de los animales, apuntó que en la CDMX ningún animal será violentado hasta la muerte por espectáculos públicos, por lo que agradeció el respaldo unánime a la iniciativa.

Asimismo, destacó la importancia que tuvo implementar las reformas para definir el delito de los “pinchazos”, por lo que ya no se han registrado más casos en las inmediaciones del Metro.

Apuntó que habrá reformas en materias de despojo para fortalecer las sanciones, así como la propuesta de aumento en las penas por delitos de lesiones agravadas por razones de género, para combatir la violencia hacia las mujeres.

De igual manera se presentarán reformas para ampliar las penas para amenazas, y un conjunto de reformas en materia del delito de asociación delinctuosa.

Logros en materia de Seguridad en la Ciudad de México

Brugada destacó que, desde 2024, se logró una reducción de 12 por ciento en los delitos de alto impacto, con lo cual, dijo, la capital mexicana lleva siete años con una trayectoria a la baja en inseguridad.

Asimismo, remarcó que las detenciones por delitos de alto impacto incrementaron un 18 por ciento, lo cual, a su vez, reduce la impunidad en la capital.

En caunto el homicidio doloso, destacó que del 2019 a la fecha bajó 50 por ciento, mientras que de 2024 a la feha se redujo en un 10 por ciento este delito en la CDMX, lo que representa uno de los niveles más bajo de incidencia delictiva

“Porque tenemos rumbos, resultados y reducción sostenida de delitos y homicidios en esta ciudad” dijo, precisando que de enero a septiembre se lograron seis mil 757 detenciones de alto impacto, y la desarticulación de 44 grupos delictivos.

En cuanto a feminicidios, hubo una reducción del 48 por ciento comparado con 2024, y precisó que de los lamentables 33 casos de este año hay 28 responsables en prisión, lo que representa que el 90 por ciento de estos casos cuentan con detenidos o con órdenes de aprehensión.

Las mujeres en esta ciudad no están solas, ese es el mensaje. Reitero, nuestra política es tolerancia cero hacia el feminicidio y hacia a la violencia contra las mujeres. Clara Brugada



Clara Brugada agradece durante su Primer Informe de Gobierno la labor de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a recursos, precisó que se adquirieron 3 mil 500 patrullas e impulsaron el programa de proximidad La Policía Cerca de ti.

Además hubo un aumento del 20 por ciento en el número de cuadrantes, y también se incrementó en un 40 por ciento las cámaras de videovigilancia, con lo que se contará con 115 mil videocámaras en toda la ciudad.

Dijimos que íbamos a convertir la ciudad en la ciudad más videovigilada de américa, incluso rebasando a Nueva York, y lo logramos Clara Brugada



Brugada enfatizó que su gobierno es feminista y forma parte de un movimiento histórico de emancipación de las mujeres.

En este sentido, remarcó el impulso de la Red de Mujeres Siempre Vivas con más de 100 mil asesorías directas en casas de atención y 14 centros libres.

Destacó la creación del sistema de consulta pública de registro de deudores morosos, el apoyo económico a las mujeres para su independencia económica, la conformación del gabinete de diversidad sexual y la estrategia “Corazones Diversos” para impulsar los derechos de la comunidad LGBT+.