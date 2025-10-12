Empezamos la gran tarea de hacer justicia a los que no tiene agua en la CDMX: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

Durante su Primer Informe de Gobierno, Clara Brugada destacó la inversión histórica que se realizó en la Ciudad de México en la infraestructura de agua, saneamiento y drenaje.

La jefa de gobierno de la CDMX precisó que, en materia hídrica, el gobierno de la capital se enfrenta a un doble desafío en el manejo de agua, que es la escases que existe en cuanto el suministro de este recurso en algunas zonas de la ciudad, así como el exceso de agua en época de lluvias.

Apuntó que esta situación se ha agravado las últimas semanas en consecuencia del cambio climático, por lo que el gobierno de la ciudad tiene como compromiso la transformación del “modelo histórico extractivista de hace más de cien años” mediante la continuidad del nuevo modelo de gestión de agua.

Señaló que este nuevo modelo es un ciclo integral con visión de cuenta, y añadió la creación la Secretaría de Gestión Integral del Agua, así como el hecho de que este año se destinaron 2 mil 700 millones de pesos en obra e infraestructura hídrica.

Escacez de agua en las alcaldías de la capital

Clara Brugada precisó que en cuanto el agua potable, se contó con una inversión de mil 900 millones de pesos, la rehabilitación de 310 pozos, inversión en tecnificación, automatización y eficiencia de la red hídrica de la capital.

Asimismo, se sustituyó 237 kilómetros de tubería de agua, mientras que se construyeron o modernizaron seis plantas potabilizadoras sin extraer más agua de pozos, por lo que se recuperaron más de mil litros de agua por segundo, lo que representa 86 mil pipas aproximadamente.

Apuntó que este logro es parte de la resolución del problema en alcaldías como Milpa Alta y Tlalpan, mientras que en el caso de Iztapalapa se logró que del tanque del Cerro de la Estrella “que históricamente no pasaba de recibir 5 horas para Iztapalapa de agua” actualmente cuente con el triple de ese suministro.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Infraestructura, saneamiento y drenaje de la capital

En cuanto al drenaje y saneamiento, la jefa de gobierno de la CDMX precisó que la inversión ha sido de mil 800 millones de pesos, y se dio un incremento de 600 litros por segudos de agua tratada.

Además, dijo que se retiraron 144 mil metros cúbicos de azolve (lodo o basura que pueden obstruir los conductos de agua) en las barrancas, lo que equivale a 20 mil camiones de volteo.

Dijo que se están construyendo y rehabilitando 10 mil metros lineales de colectores en Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Coyoacán, Gustavo A. Madero, e Iztapalapa para evitar inundaciones.

Aemás, se destinaron mil 500 millones de pesos en adquisición de maquinaria y equipo estratégico, entre los que se destaca la compra de 40 hidroneumáticos.

Asimismo, se cuenta con acupuntura hídrica, que consta de 100 puntos de infiltración de millones de litros de agua y la regeneración de ciclo del agua.

Con lo que estas obras y adquisiciones representan una inversión de 5 mil 200 millones de pesos destiados para la infraestructura de agua, saneamiento y drenaje de la CDMX, y precisó que actualmente se encuentran trabajando en los planes hídricos integrales para la recuperación de la ciudad lacustre.

Crisis generada por lluvia en la Ciudad de México

En cuanto a las lluvias, dijo que el cambio climático ha favorecido el incremento de fenómenos metereológicos hídricos extremos, por lo que el operativo Tlaloque logró que pudieran enfrentar la “temporada de lluvias más intensa en los últimos 40 años”.

De acuerdo con Clara Brugada, durante septiembre se registró un aumento en la lluvia de más del 80 por ciento a comparación del promedio histórico, por lo que apuntó que se atendió en menos de 24 horas el 95 por ciento de las emergencias por las fuertes lluvias.

Asimismo, la jefa de gobierno de la CDMX externó su solidaridad con los pueblos damnificados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, y San Luis Potosí que resultaron afectados por las fuertes lluvias.

En otro ámbito, estacó que con el programa Agua Bienestar lograron distribuir 300 mil garrafones a bajo costo, con lo que se generó a los hogares de los capitalinos un ahorro de millones de pesos.

Además, resaltó la creación de la línea H2O y el C5 del agua, la cual ha sido premiada a nivel internacional por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), y por Bloomberg CityLab.