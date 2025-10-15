Comité 68 se pronuncia ante la violencia durante la marcha del pasado 2 de octubre

En el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

El Comité 68 señala el despliegue policiaco que se presenció durante la marcha del 2 de octubre pasado, asegura que el extinto cuerpo de granaderos fue desplegado, por lo que piden al gobierno capitalino revisar sus protocolos.

El Comité 68 Pro-Libertades Democráticas compartió por medio de redes sociales un pronunciamiento en el que se presenta un balance respecto a la movilización conmemorativa que se realizó el 2 de octubre pasado.

De acuerdo con el Comité 68, durante la marcha del 2 de octubre pasado, que se realizó en conmemoración a la matanza estudiantil ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, se contó la presencia de más de 10 mil personas.

Entre los más de 10 mil asistentes, se encontraban organizaciones populares, organizaciones estudiantiles y sindicatos, pero resaltan la participación de las juventudes y estudiantes organizados, quienes los acompañaron en el mitin realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, el cuál duró aproximadamente una hora y media.

Prensa sufre agresiones durante marcha del 2 de octubre. ı Foto: David Patricio / La Razón de México.

¿Por qué se dice que hubo presencia de granaderos el 2 de octubre?

De acuerdo con el Comité 68, quienes también pertenecen a la Coordinación Permanente contra la Represión, el pasado 2 de octubre detectaron la presencia del extinto cuerpo de granaderos desde que salieron del bajo puente ubicado en Eje Central.

Precisaron que “el operativo de seguridad por parte del gobierno capitalino fue negligente ante la seguridad de personas en contexto de movilización así como sus propios elementos” pues señalan que, debido al numeroso grupo de asistentes a esta marcha conmemorativa, los elementos policiacos se vieron rebasados.

Ante esto, piden al gobierno de la CDMX revisar sus protocolos, así como considerar el diálogo y la mediación durante las marchas, además de pedir respeto para las personas que ejercen el libre derecho de manifestación, pues aseguran que sus libertades democráticas “están siendo amenazadas”.

Debido a esto, el Comité 68 denuncia que asistentes a la marcha y periodistas recibieron actos represivos por parte de los cuerpos policiales, y precisaron que de igual forma al menos tres estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por “policías antimotines”, de los cuáles al menos uno fue detenido.

Señalaron que los hechos que establecen en su pronunciamiento están ampliamente documentados, por lo que también piden presentar denuncias a las personas que resultaron lesionadas, a quienes ofrecen asesoría jurídica y los materiales recabados.

Les compartimos el pronunciamiento qué como Coordinación Permanente contra la Represión hacemos después de realizar un balance de las movilizaciones conmemorativas el 02 de octubre pasado. pic.twitter.com/t5EaJAtDKA — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) October 15, 2025