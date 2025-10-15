Metro CDMX HOY 15 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Este es el avance del metro

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 15 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de seis minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, B y 12; y de siete minutos en las líneas 3, 7 y A.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/wmqlR1e5i9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el Metro informó que se agiliza el avance de los trenes

“Qué onda con la línea 7, tenía que estar a las 8 en mi trabajo y ni porque salí temprano, he podido subirme al tren, pasa llenísimo y nada que mandan trenes dirección barranca del muerto”

“Agilicen línea 7, caray de nada sirve salir con anticipación si de todos modos por el metro se llega tarde”

“Línea 7, estación Tacuba en dirección barranca del muerto 10 minutos sin pasar un tren”

“Línea 7, en Camarones no ha pasado ni un tren en 10 minutos. Ya se está llenando el andén”

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2025

¿Qué pasa en la Línea 2?

La Línea 2 que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, por lo que la aglomeración crece en diversas estaciones.

“Metro xola lleno en los andenes no mandan trenes seguido y luego tardan en salir y bienes llenos no manchen”

“¿Qué pasó en línea 2?, se están tardando mucho en dirección cuatro caminos"

“¿6 min en línea 2? Están tardando más de 10 min en pasar"

“¿Qué pasa en Línea 2? Más de 10 min esperando en Xola y nada"

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT