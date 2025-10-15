SEP revela causa de muerte de estudiante en la Secundaria Técnica 70 de Iztapalapa

La SEP informó que, ante el desvanecimiento de un alumno de una secundaria de Iztapalapa, solicitaron atención médica de emergencia antes de que la muerte del menor fuera confirmada por elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la muerte de un alumno de la Secundaria Técnica número 70, de la colonia Santa Martha Acatitla que está ubicada en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida este miércoles fue por un padecimiento cardiaco.

En una tarjeta informativa, precisaron que ante el desvanecimiento del joven durante la jornada académica, tanto el personal docente como directivo activaron los protocolos correspondientes, por lo que solicitaron atención médica de emergencia y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Fueron los elementos de la SSC-CDMX quienes confirmaron el fallecimiento del menor de edad, mismo que fue notificado a sus padres y a las autoridades correspondientes.

Asimismo, precisaron que los padres del fallecido ya se encuentran reunidos en la institución académica con las autoridades educativas, el personal de la SSC-CDMX, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La SEP asegura que los padres de familia fueron quienes informaron que el alumno de la Secundaria Técnica número 70 tenía antecedentes de un padecimiento cardiaco, lo que podría haber derivado la causa de su muerte.

Las investigaciones de este lamentable hecho continúan en proceso, por lo que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) reiteró su disposición para colaborar con la información necesaria sobre lo ocurrido.

La clases de la Secundaria Técnica número 70 de la alcaldía Iztapalapa quedaron suspendidas por hoy, y las autoridades académicas expresaron su solidaridad con la familia del estudiante, así como “su compromiso con la seguridad, integridad y bienestar de las y los alumnos en todos los planteles educativos de la Ciudad de México”, apuntaron.

SEP confirma causa de muerte del alumno de secundaria ı Foto: Especial

¿Qué pasó en la Secundaria Técnica no. 70 de Iztapalapa?

A las 11:10 horas de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que un estudiante de 14 años de edad perdió la vida en las instalaciones de la escuela Secundaria Técnica número 70, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el informe, este hecho fue derivado de una cardiopatía del menor, quien al momento del incidente se encontraba al interior del plantel que está ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla.