Audiencia por muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia se suspende

Los equipos de defensa de las familias de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, fotoperiodistas fallecidos en el festival AXE Ceremonia, acudieron este jueves 16 de octubre a los juzgados de Doctor Liceaga, pero la audiencia programada no se celebró.

Esto ocurrió porque la defensa de Berenice y su familia se niega a iniciar formalmente el proceso legal sin que se determine primero la responsabilidad de OCESA y del grupo de seguridad Lobo, encargado de resguardar el evento.

El proceso de audiencias se reanudará el próximo 28 de octubre a las 11:00 horas.

Tanto la familia y el equipo legal de Berenice y de Miguel anunciaron que perseguirán a las empresas involucradas con la contratación, instalación y manipulación de las grúas y que el delito que se les va a imputar es homicidio culposo.

A OCESA y al grupo de Seguridad Lobo se suman tres empresas más señaladas directamente, así como un total de 100 entidades que están siendo investigadas.

Justicia en pausa por muerte de fotoperiodistas en AXE Ceremonia ı Foto: Fernanda Rangel

Hasta ahora, la investigación de este caso está retratado en 17 tomos.

Ambos equipos legales han indicado que perseguirán las muertes de Miguel y Berenice como homicidio. Además, destacan que la estructura metálica en forma de oso, colocada sobre un montacargas desplegado durante el festival, no estaba contemplada en la planeación de protección civil original.

De acuerdo con los representantes legales, la falta de supervisión adecuada, la omisión de protocolos de seguridad y la improvisación en el montaje de estructuras temporales fueron factores determinantes en la tragedia ocurrida el pasado 6 de abril, cuando una ráfaga de viento derribó la figura metálica que impactó directamente a los fotoperiodistas.

Las familias de las víctimas han insistido en que no buscan una compensación económica, sino justicia y garantías para que no se repitan este tipo de negligencias en eventos masivos. “Queremos que se reconozca que hubo responsabilidad directa y que se actúe conforme a la ley”, declaró uno de los abogados de las familias al salir de los juzgados.

Por ahora, el Ministerio Público continúa recabando declaraciones y revisando dictámenes periciales. La audiencia del 28 de octubre será clave para determinar si el caso avanza hacia la imputación formal contra las empresas involucradas o si se amplía el plazo de investigación complementaria.

