Metro CDMX HOY 16 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 16 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 2, 5, 8 y 12; de seis minutos en las líneas 1, 3, 4, 7, 9, A y B; y de siete minutos en la línea 6.

Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/KToNBS7dx8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025

¿Qué pasa en la Línea 6?

La Línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el metro informa que se encuentran agilizando las salidas de trenes desde ambas terminales de la línea roja.

“¿15 minutos para que pase un tren en la línea #6? ¿¿Es en serio?? Por qué no dicen que pasa para buscar otras rutas"

“Línea 6 súper llena, los trenes tardan en llegar y cuando llegan no puedes subirte”

“¡¡Línea 6 dirección él rosario atascada y lenta!!"

“Línea 6 ¿seguros 6 minutos? Llevamos más de media hora tratando de subir a un tren, manden uno vacío a Instituto"

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 6.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los cinco minutos que informa el metro sin que pase un tren, por lo que la aglomeración crece en diversas estaciones.

“Que pasa en la línea 8 dirección Garibaldi. Se vienen detenido los trenes y no está lloviendo”

“La línea 8 iba bien y de repente se detuvo en seco, va a colapsarse, le gente se empieza a juntar"

“Hola podrían enviar trenes con espacio para subir de constitución hacia Garibaldi línea 8″

