¿Qué es el VIDEO de blue waffle y por qué lo relacionan con una enfermedad?

Recientemente se ha revivido una tendencia en redes sociales, y se trata del término viral blue waffle (waffle azul), que de nueva cuenta está despertando diversos tipos de reacciones entre los usuarios.

Los videos relacionados con el término blue waffle tratan de reacciones que tienen los usuarios al buscar este término, e incluso médicos desmintiendo la supuesta relación que tiene con una enfermedad.

Incluso algunos usuarios sugieren no poner este término en el buscador, y muchos otros retan a sus amigos a buscar el término blue waffle para poder grabar en vivo su reacción a las imágenes que aparecen.

Blue Waffle enfermedad ı Foto: Especial

¿Por qué blue waffle es una enfermedad?

Entre los videos del término blue waffle también se encuentran los de especialistas médicos, quienes hablan sobre este término y por qué los usuarios lo relacionan con una enfermedad.

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, el término blue waffle hace referencia a una Infección de Transmisión Sexual (ITS), pero este término no existe medicamente.

Respecto a lo que se conoce, estas versiones comenzaron a surgir luego de que imágenes de algunas ITS como la gonorrea, el Virus del Papiloma Humano (VPH), o el chancro que aparece en la zona genital por Sífilis, fueran intervenidas para tener una coloración azul.

Incluso en la serie animada Big Mouth, en la que se tocan temas relacionados con la pubertad con un tono humorístico, se desmiente el mito del término blue waffle, y se hace hincapié en que esta enfermedad no existe.

¿Qué tipos de ITS hay y cómo se transmiten?

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son transmitidas principalmente por medio de relaciones sexuales.

En caso de presentar síntomas debes acudir con un profesional de la salud ı Foto: Especial

Estas enfermedades pueden ser causadas mediante la transmisión de un virus, una bacteria, hongos, protozoos o algún parásito, y pueden no presentar síntomas muy notorios luego de adquirirlos.

Existen aproximadamente 20 tipos de ITS, entre las que se encuentran la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VPH, el herpes genital, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), la tricomoniasis, las ladillas entre otras.

Aunque los síntomas de una ITS no son notorios, se pueden presencial algunos como secreción inusual de los genitales, llagas o verrugas, picazón, enrojecimiento, dolor al orinar, ampollas o llagas alrededor de la boca o dentro de esta, entre otros.

Para recibir un diagnóstico que confirme o descarte una ITS es necesario recurrir a un profesional de la salud para externar los síntomas que se presentan para que, en caso de ser necesario, realicen las pruebas correspondientes.